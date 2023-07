Filip Mesar ira jouer à Laval

BROSSARD | Filip Mesar et le Canadien ont déjà établi un plan pour lui la saison prochaine. Après une saison dans la Ligue junior de l’Ontario avec les Rangers de Kitchener, Mesar poursuivra son développement dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval.

Mesar, le 26e choix au total au repêchage de 2022 à Montréal, a fait cette confidence à sa sortie d’un entraînement sur glace au camp de développement du CH.

« Quand le Rocket m’a renvoyé aux Rangers de Kitchener au mois d’octobre, j’ai parlé avec les dirigeants du Canadien et ils m’ont dit que j’étais pour jouer à Kitchener pour une seule saison, a expliqué l’attaquant slovaque. Ils veulent me voir à Laval cette année. Mon agent avait le même discours. »

« J’ai joué contre des hommes pendant deux saisons en Slovaquie avant mon repêchage, alors j’ai déjà cette expérience, a-t-il poursuivi. Pour ma première année en Amérique du Nord, je voulais m’adapter au hockey ici. La glace est plus petite au Canada. J’espère vraiment jouer avec le Rocket cette année. »

Une saison moyenne

À sa première saison dans la OHL, Mesar a amassé 51 points (17 buts, 34 passes) en 52 matchs à Kitchener. Pour une raison qu’il s’explique mal, il a frappé un mur après son passage au Championnat du monde junior à Halifax et Moncton avec la Slovaquie.

« Ce n’était pas mauvais, mais ce n’était pas génial comme saison, a résumé l’ailier de 5 pi 9 po et 179 lb. J’ai connu des hauts et des bas. Mais je regarde les aspects positifs. Je sais maintenant à quoi m’attendre du jeu en Amérique du Nord et j’ai eu la chance de rester chez une famille de pension incroyable à Kitchener. »

« Au début de l’année, je roulais à un très bon rythme avec les Rangers, a-t-il poursuivi. J’ai aussi connu un bon tournoi au Mondial junior (2 buts, 4 passes en 5 rencontres), mais c’était différent pour la fin de la saison. Je ne jouais pas du mauvais hockey, mais je manquais mes chances. Je ne sais pas ce qui clochait dans mon jeu. Je n’avais jamais expérimenté un truc du genre. Je souhaite en retirer des leçons. »