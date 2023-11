Les Canadiens mènent plutôt correctement, de manière générale, le processus de reconstruction entamé il y a environ deux ans, mais des performances comme celles de jeudi soir, contre les Golden Knights, en laissent néanmoins quelques-uns perplexes.

C’est le cas de l’ancien entraîneur de la LNH Michel Bergeron, qui s’est vidé le cœur, vendredi matin, à LCN.

«C'est quoi, l'identité du Canadien, a-t-il interrogé. On a des joueurs... je pense à (Josh) Anderson entre autres, qui continue à jouer en avantage numérique. Zéro but! Zéro but depuis le début de la saison!»

Le coloré «Bergy» peine à comprendre pourquoi les deux attaquants les plus talentueux de l’équipe, Nick Suzuki et Cole Caufield, n’ont toujours pas été jumelés de nouveau après une séparation qui n’a pas produit de résultats très probants.

«Notre meilleur franc-tireur, c'est Caufield, on est d'accord? Il joue avec le troisième centre de l'équipe! J'aimerais être positif et essayer de comprendre ce que les entraîneurs veulent, mais j'ai de la misère à suivre le processus de l'organisation.»

Une situation inconfortable qui traîne

L’ancien pilote des Nordiques a aussi déploré le fait que l’organisation s’entête à garder trois gardiens de but à Montréal.

«On n'a pas encore réglé le fameux dilemme du "ménage à trois", a-t-il indiqué. (Cayden) Primeau, on n'a rien à lui reprocher. (Samuel) Montembeault et (Jake) Allen non plus. Mais là, il va falloir la prendre, la décision! Ça ne peut pas durer.»

Selon lui, ce genre de situation peut finir par causer de la division dans un vestiaire.

Maintenant, l’équipe, qui est déjà éprouvée depuis le début du mois, n’a encore rien vu, selon lui.

«Plus on va avancer, plus on va voir où le Canadien se situe, a-t-il expliqué. Perdre 6-5 à la maison, ce n'est pas normal, mais là tu t'en vas à Boston avec une série de cinq matchs à l'étranger.»

Voyez son intervention complète en vidéo principale.