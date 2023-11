EN DIRECT: Golden Knights - Canadiens

Les Canadiens affrontent actuellement les Golden Knights.

10:03 - BUT MTL 2-0 Johnathan Kovacevic s'empare d'une rondelle libre et décoche un tir qui a raison d'Adin Hill. Alex Newhook et Nick Suzuki sont complices. Montréal prend une avance de deux buts.

Kovacevic marque son premier but de la saison -

06:53 - BUT MTL 1-0 Le tir vif d'Alex Newhook surprend Adin Hill. Nick Suzuki et Mike Matheson obtiennent des aides. Son quatrième de la saison donne les devants à Montréal.

Newhook met fin à sa léthargie -

03:56- Mike Matheson écope d'une pénalité. Les Golden Knights vont évoluer en avantage numérique.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Adin Hill Fiche: 7-1-1 / Moyenne de buts alloués: 1,75 / Taux d’efficacité: 93,9%

Cayden Primeau Fiche: 1-1-0 / Moyenne de buts alloués: 2,95 / Taux d’efficacité: 90,3%

Formation de l'entraîneur Martin St-Louis