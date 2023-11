De préposé aux bâtons à champion de la coupe Stanley

Le parcours utilisé par Tanner Pearson pour se rendre jusqu'à la Ligue nationale de hockey (LNH) est tout sauf normal.

Le nouveau joueur des Canadiens de Montréal a d'ailleurs accepté de raconter son histoire lors d'une entrevue accordée à Félix Séguin dans le cadre de son balado Dans l'oeil du chat.

Peu de gens le savent, mais Pearson a commencé comme préposé aux bâtons des Rangers de Kitchener. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'il a eu la chance de développer des liens avec des joueurs comme Mikkel Boedker, Nazem Kadri, Nick Spaling et Robert Bortuzzo.

«C'est mon père qui m'a mis en contact avec les Rangers afin que je devienne préposé aux bâtons. Kitchener avait une très bonne équipe lors de la saison 2007-2008. L'équipe a gagné le championnat de la OHL et recevait également la coupe Memorial. C'était spécial de vivre ça.»

Les choses se sont ensuite rapidement enchaînées pour Pearson. Quelques mois plus tard, il était sélectionné en 14e ronde par les Cots de Barrie lors du repêchage de la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL).

«Je jouais principalement pour le plaisir. Ça ne regardait pas bien au départ. La personne qui m'a repêché était le directeur général de l'équipe au niveau junior B dans la ville tout près. Il a gardé un oeil sur moi et j'ai été en mesure de grandir de quelques pouces. L'année suivante, Barrie pouvait compter sur une excellente équipe. J'ai été en mesure de mieux me développer au niveau junior B.»

C'est cependant en 2012 que tout a finalement débloqué pour l'actuel attaquant des Canadiens de Montréal.

«L'année 2012 a été très importante pour moi. Hockey Canada n'était même pas sur mon radar au départ. C'était incroyable pour moi de me retrouver au camp d'entraînement et d'être en mesure de percer l'alignement d'Équipe Canada junior. Presque tous les joueurs étaient des espoirs de premier plan et des hauts choix de repêchage. C'est tellement spécial de représenter le Canada.»

Son parcours dans le domaine du hockey allait atteindre un point culminant en 2014. À peine six ans après avoir été préposé aux bâtons des Rangers de Kitchener, Pearson soulevait la coupe Stanley à titre de membre des Kings de Los Angeles.

«Jamais, je n'aurais pu m'attendre à ça. J'ai été un peu chanceux de la façon dont les choses se sont déroulées. Je n'avais joué que 25 matchs pendant la saison, mais j'avais presque joué tous les matchs pendant les séries. C'était un rêve d'enfant qui se réalisait. C'est définitivement le plus beau moment de ma carrière.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.