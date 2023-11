La solution aux problèmes du CH

Les Canadiens de Montréal éprouvent quelques difficultés offensives en ce moment alors que l'équipe peine à marquer à cinq contre cinq.

Lors de leurs quatre derniers matchs, le CH n'a trouvé le fond du filet qu'à quatre reprises à forces égales.

Mais Martin St-Louis continue de prôner une formation équilibrée plutôt que de pencher pour un trio explosif, comme le suggère l'animateur Jean-Charles Lajoie.

«Je continue de militer pour mettre un peu plus pour mettre tes meilleurs œufs dans le même panier, a souligné Lajoie, mercredi, lors de l'émission JiC. Dans la situation actuelle, débloque à cinq contre cinq. Gosse-toi une ligne. Si tu ne veux pas essayer Monahan, au moins essaie Pearson ou Gallagher avec Suzuki et Caufield. Hier, ç’a fait des flammèches en troisième Suzuki et Caufield quand il les a réunis. Mais là, trouve un ailier.»

En ce moment, les noms de Brendan Gallagher et Sean Monahan sont avancés pour obtenir une promotion sur le premier trio de l'équipe.

«Descends Dvorak et Anderson de trio et monte Monahan et Gallagher d’un trio ou deux», a continué le chroniqueur Tony Marinaro.

«Ça, c’est la vraie solution. Mais est-ce qu’on est prêt à faire ça?», a conclu Lajoie.

