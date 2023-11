Carey Price mérite d’entrer au Temple de la renommée

Publié aujourd'hui à 10h32

Mis à jouraujourd'hui à 10h32

Le débat est intéressant. Est-ce que Carey Price mérite oui ou non d’être admis un jour au Temple de la renommée du hockey? Je me suis longtemps questionné à savoir s’il en avait fait assez pour recevoir cet honneur.

Cependant, selon moi, maintenant que les gardiens Tom Barrasso, Mike Vernon et Henrik Lundqvist ont reçu cet honneur, il ne fait plus aucun doute dans mon esprit que Price ira les rejoindre quand son tour viendra.

Cette opinion n’est pas partisane ni émotive. Elle est impartiale et basée sur des faits. Si Barrasso, Vernon et Lundqvist sont au Temple, Price mérite tout autant de l’être.

Voici ce qui se passe dans ma tête.

Price n’a pas les deux Coupes Stanley de Barrasso, mais il a un trophée Hart. Les deux ont un trophée Vézina, un Jennings et sensiblement le même nombre de victoires.

Price n’a pas les deux Coupes Stanley et le Conn-Smythe de Vernon, mais il a un trophée Hart, un Vézina et un Lester B. Pearson (Ted Lindsay).

Mais pour moi, la meilleure comparaison demeure celle avec Henrik Lundqvist. Price et Lundqvist n’ont pas gagné la Coupe Stanley, mais ils ont tous les deux remporté le trophée Vézina à une occasion. Price peut se vanter d’avoir un trophée Hart ce que Lundqvist n’a pas. Ce dernier a près de 100 victoires de plus, mais Price a joué 175 matchs de moins.

De 2010 à 2020, Price et Lundqvist ont été deux des gardiens les plus dominants dans la LNH. Durant cette période, Lundqvist est troisième pour les victoires (299) et Price le suit au quatrième rang (280).

Si Barrasso, Vernon et Lundqvist sont là, Price devient, selon moi, un incontournable. Qu’en pensez-vous ?

Voici d’ailleurs un résumé de leurs carrières respectives.

Tom Barrasso

369 victoires

1 trophée Vézina (1984)

5 fois finaliste au trophée Vézina

1 trophée Calder (1984)

1 trophée Jennings (1985)

2 Coupes Stanley (1991-1992)

Mike Vernon

385 victoires

1 trophée Jennings (1996)

0 trophée Vézina

1 trophée Conn Smythe (1997)

2 Coupes Stanley (1989-1997)

1 fois finaliste au trophée Vézina

Henrik Lundqvist

459 victoires

1 trophée Vézina (2012)

0 Coupe Stanley

5 fois finaliste au trophée Vézina

Carey Price