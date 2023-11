Canadien: Slafkovsky s’est-il enfin dégêné?

Juraj Slafkovsky n’a pas touché la cible, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé. Le Slovaque a été l’un des attaquants les plus menaçants dans le camp du Tricolore.

Le gros ailier a tenté 10 tirs en direction du filet défendu par Casey DeSmith. Six d’entre eux se sont rendus jusqu’au gardien des Canucks. Il s’agit d’un sommet pour lui depuis ses débuts dans la LNH.

«Je sais que je dois tirer plus au filet. Tout le monde me le dit, a déclaré Slafkovsky après la rencontre. J’arrive toujours dans les matchs avec l’intention d’obtenir le plus de tirs possible.»

«Mais ce soir, c’était assurément très bon. J’espère pouvoir construire là-dessus », a-t-il ajouté.

Plus à l’aise

Évidemment, il y a encore des matchs où Slafkovsky se cherchera. À 19 ans, rien n’est parfait. Comme le dit souvent Martin St-Louis, le processus suit son cours.

«Ce soir, c’est le match au cours duquel il a eu l’air le plus à l’aise dans sa lecture du jeu. Et quand tu lis bien le jeu, la rondelle te trouve», a fait valoir l’entraîneur-chef du Canadien. Voyez son point de presse en vidéo principale.

«Si on compare avec l’an passé, il est beaucoup plus à l’aise. Il touche à la rondelle beaucoup plus, a-t-il poursuivi. Maintenant, la prochaine étape, c’est d’être plus efficace avec ses touches.»

Être plus efficace, c’est d’être moins hésitant au moment de choisir entre décocher un tir ou effectuer une passe. C’est également dégainer de façon plus vive, un peu comme le fait Cole Caufield lorsqu’il décoche ses tirs des poignets.

Point de presse de Juraj Slafkovsky - 12 novembre -

Manque d’opportunisme

Si Slafkovsky, tout comme Josh Anderson, avait été en mesure d’acheter un but, le Canadien aurait possiblement connu un meilleur sort face aux Canucks.

Même s’il a reconnu que sa troupe avait peut-être vécu une baisse d’émotion, après l’intense rencontre de la veille face aux Bruins, St-Louis s’est tout de même montré satisfait de sa tenue.

« Ça fait trois matchs de suite qu’on joue contre de bonnes équipes. Ce soir, on a perdu au pointage, mais c’était un match pas mal égal. On a manqué d’exécution en première période, mais en deuxième, on était là. On n’a simplement pas été opportunistes », a analysé St-Louis.

Point de presse de Mike Matheson - 12 novembre -

Point de presse de Jake Allen - 12 novembre -

♦ Cas douteux en raison d’une blessure au haut du corps survenue au cours de la deuxième période, samedi, Jordan Harris a affronté les Canucks. En matinée, le Canadien avait tout de même pris soin de rappeler Gustav Lindström.

♦ Pour lui faire de la place dans la formation des 23 joueurs, Joel Armia a été retourné à Laval.