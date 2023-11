À TVA SPORTS 2: finale de la Coupe Billie Jean King

Le Canada participe, pour la première fois de son histoire, à la finale de la Coupe Billie Jean King, aujourd'hui, à Séville.

L'événement sera présenté dès 9h ce matin à TVA Sports 2.

À VOIR AUSSI | Le Canada en finale pour la première fois

C'est l'Italie qui se mesurera au Canada lors de cette finale.

Hier, C’est une victoire en double qui a fait la différence lors de la demi-finale, disputé contre les Tchéquie. En effet, Gabriela Dabrowski et la Québécoise Leylah Fernandez ont vaincu Barbora Krejčíková et Katerina Siniakova par la marque de 7-5 et 7-6 (3). L’affrontement a été serré, ce dernier se terminant en 1 h 51 min.

Plus tôt, Fernandez avait également brillé en simple contre la septième raquette mondiale Marketa Vondrousova à la suite de la défaite de la Canadienne Marina Stakusic contre Krejčíková.

Les mêmes trois joueurs canadiennes sont désignées pour les matchs d'aujourd'hui. Stakusic affrontera Martina Trevisan en premier lieu, avant que Fernandez n'affronte Jasmine Paolini. En double, Fernandez et Dabrowski affronteront Trevisan et Elisabetta Cocciaretto.

Rebecca Marino et Eugenie Bouchard font aussi partie de la formation canadienne.