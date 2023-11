Tennis: un très bon défi attend les Canadiennes à la Coupe Billie Jean King

Leylah Fernandez, Eugenie Bouchard et leurs compatriotes savent maintenant ce qui les attend en demi-finale de la Coupe Billie Jean King de tennis : elles affronteront samedi à Séville les Tchèques, qui occupent le cinquième rang mondial, tout juste devant l’unifolié.

En remportant leur dernier match de la journée de vendredi, un duel de double dans lequel Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova ont vaincu Danielle Collins et Taylor Townsend 6-3 et 7-5, les Européennes ont gagné la confrontation du jour face aux États-Unis. Mais surtout, elles ont assuré leur place au sommet du groupe A, ce qui leur a permis d’accéder aux rondes éliminatoires.

Même si elles ont enlevé les honneurs de tous leurs matchs depuis le début du tournoi, balayant coup sur coup l’Espagne et la Pologne, les Canadiennes auront fort à faire pour disposer d’une formation comptant sur la septième raquette mondiale en Marketa Vondrousova et sur la 10e en Krejcikova. Aussi, elles ont à venger une défaite subie à la seule présence du pays en demi-finale de cette compétition: en 1988, le Canada avait baissé pavillon devant la Tchécoslovaquie dans ce qui était nommé à l’époque la Fed Cup.

Néanmoins, les troupières de la capitaine Heidi El Tabakh ont plusieurs motifs d’aborder la suite avec confiance. D’abord, les prouesses de la jeune Marina Stakusic représentent une source de réjouissance inattendue. L’athlète de 18 ans occupant le 258e échelon du circuit de la WTA a défait Rebeka Masarova (65e) et Magdalena Frech (63e) cette semaine.

«Je pense que le plus important pour moi est de continuer à batailler et de travailler en essayant de trouver une solution et de me retrouver dans ma zone de confort, a-t-elle déclaré aux médias, tel que rapporté par la chaîne Sportsnet, jeudi. Parce que lorsque je suis à l’aise, je peux vraiment bien jouer.»

Les Québécoises répondent

Pour leur part, les Québécoises du contingent national n’ont pas à être gênées de leurs performances, à l’image du reste de l’équipe complétée par Gabriela Dabrowski et Rebecca Marino. Fernandez a gagné ses deux rendez-vous en simple, tandis que «Genie» en a fait de même en double avec Dabrowski à ses côtés.

À en juger les propos de Fernandez, ce n’est pas la motivation qui fera défaut. Elle a en tête une source d’inspiration bien précise.

«Cela signifie tout pour moi, a-t-elle affirmé aux journalistes. Participer aux demi-finales de la coupe du monde de tennis prouve que le Canada est en hausse au sein du sport et continue de s’améliorer. Maintenant, nous voulons reproduire ce que les hommes [canadiens] ont fait en remportant la Coupe Davis [en 2022].»

-Dans l’autre duel du carré d’as, l’Italie croisera le fer avec la Slovénie. La finale se déroulera dimanche. La chaîne TVA Sports 2 diffusera la demi-finale du Canada dès 10 h, samedi.