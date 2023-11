Bedard contre Tkachuk dès 13h à TVA Sports

Connor Bedard et les Blackhawks de Chicago sont de passage à Sunrise, cet après-midi, afin d’y affronter les Panthers de la Floride.

La rencontre sera présentée dès 13h à TVA Sports.

Il s’agira du deuxième en un peu plus d’une semaine entre les deux formations. Samedi le 4 novembre (au soir), les Hawks l’avaient emporté 5-2 à Chicago profitant notamment d’une performance d’un but et deux aides de Philipp Kurashev. La jeune sensation Bedard en avait profité pour inscrire son cinquième but de la saison.

Depuis, Bedard a explosé avec une récolte de deux buts et deux aides dans un gain de 5-3 contre le Lightning de Tampa Bay, jeudi dernier. Si cette performance a bel et bien été le «déclic» pour le jeune attaquant canadien, il sera à surveiller (encore plus) cet après-midi.

Les Panthers, pour leur part, ont répondu à cette défaite par trois victoires consécutives, la dernière remontant à vendredi, alors qu’ils ont battu les Hurricanes de la Caroline 5-2.

Ils occupent présentement le quatrième rang de la section Atlantique en vertu d’un dossier de 8-4-1.