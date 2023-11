Le mythe Patrick Roy, c’est n’importe quoi

Publié aujourd'hui à 22h28

Le monde conservateur de la LNH doit arrêter de bouder Patrick Roy. C’est insensé qu’il ne soit pas de retour dans la LNH.

C’est la chaise musicale avec les entraîneurs et les directeurs généraux dans la LNH. Ça semble être un cercle bien tracé. Gary Bettman s’amuse même à suggérer des candidats.

Et Roy est sorti de ce cercle quand il a quitté l’Avalanche en août 2016, sans avertissements.

Il a lui-même admis qu’il a appris de ses erreurs après ce départ controversé.

Selon moi, toutefois, cette démission surprise était aussi déplorable que la décision des équipes de bouder l’ancien gardien depuis 2016.

Roy vaut beaucoup plus que cette courte histoire. Il a gagné le Jack-Adams à sa première année dans la LNH, il a remporté deux coupes Memorial, notamment une de façon spectaculaire le printemps dernier alors que ses Remparts ont écrasé tout le monde.

Et ce n’est pas de la chance tout ça. Ce n’est pas seulement parce qu’il est un bon leader et un motivateur ou parce qu’il se fait écouter, car il a connu une grande carrière. C’est parce qu’il travaille comme un fou. Il arrive à l’aréna en premier, regarde ses vidéos, travaille ses stratégies et se met à jour quotidiennement comme étudiant du hockey. C’est un crinqué.

Fausses croyances

Il y a un mythe concernant Patrick Roy. Il y a de fausses croyances et même si Roy fait tout pour les faire disparaître, ça semble ne rien changer.

On entend que Patrick Roy fait seulement à sa tête et ne travaille pas en équipe. Qu’il n’écoute pas l’opinion des autres. C’est n’importe quoi. Tous ceux qui ont dirigé avec lui mentionnent que c’est justement sa force de bien s’entourer.

On a entendu que Roy voudrait seulement être à la fois directeur général et entraîneur-chef dans la LNH. Qu’il voudrait tout gérer. C’est n’importe quoi.

Non, Patrick Roy n’est vraiment pas parfait. Il peut être colérique. Il peut s’emporter rapidement quand on s’en prend à son équipe. Il dit ce qu’il pense, ce qui n’est pas toujours une qualité dans la LNH.

Mais il y a quelque chose d’un peu injuste avec ces défauts. Parce que le coach de Val-d’Or, il peut être aussi colérique que Roy, tout le monde va s’en ficher. L’entraîneur du Drakkar peut faire une déclaration controversée après un match, personne ne va en parler. Mais quand c’est Patrick, c’est toujours plus gros.

Évidemment, il ne s’est pas toujours aidé par le passé. Mais ça n’enlève rien à ses retentissants succès comme entraîneur.

Pédagogue

Patrick Roy est un gagnant, c’est évidemment la qualité que tout le monde lui reconnaît. Mais il a su aussi devenir un excellent pédagogue avec les Remparts. On voit comment c’est important même dans la LNH avec Martin St-Louis. Il n’est pas seulement là pour faire jouer des joueurs de hockey, il essaie de leur enseigner à devenir des athlètes de qualité dans une équipe.

Roy a toujours parlé de l’importance de la culture des Remparts, de former de bons individus fiers de faire partie de cette équipe. Bien au-delà des victoires, c’est un accomplissement qui l’a toujours rendu fier. Et c’est une qualité qui l’aidera dans la LNH, à mon sens.

Que ce soit comme directeur général ou entraîneur, les Sénateurs d’Ottawa ne peuvent pas faire la même erreur que plusieurs équipes ont faite cet été. Il est temps de revoir Patrick Roy derrière un banc de la LNH.