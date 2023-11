Un sans-faute pour Kent Hughes

Publié aujourd'hui à 20h31

Mis à jouraujourd'hui à 20h31

J’avoue avoir été un peu agacé par le message envoyé par l’organisation des Canadiens de Montréal au tournoi de golf de l’équipe en septembre dernier. On parlait encore de processus, de succès qui ne se calcule pas seulement qu’avec les victoires... et qui ne se souvient pas de cette déclaration (quand même savoureuse) de Jeff Gorton parlant du mot en «P» (playoffs).

Une fois cela avoué, je dois dire que s’il y a une chose qu’on ne peut reprocher au duo Gorton/Hughes, c’est bien le respect du plan. Or, pour qu’un plan réussisse, il faut minimiser les erreurs. Pour l’instant, on peut pratiquement parler d’un sans-faute.

Selon les données compilées par le site Capfriendly, Kent Hughes a procédé à 23 transactions depuis son arrivée avec le CH en janvier 2022. Du lot, on pourrait en qualifier 15 «d’importantes». Les échanges de Ben Chiarot contre un choix de 1re ronde aux Panthers en 2022, celui de Brett Kulak aux Oilers en échange notamment d’un choix devenu Lane Hutson et celui de Jeff Petry contre Mike Matheson frôlent le coup de génie. Il y en a eu quelques-uns qui se sont avérés un «match nul» comme celui de Lehkonen contre Justin Barron et quelques-uns trop mineurs pour les qualifier. Mais le plus important, c’est qu’en toute objectivité, Kent Hughes n’a pas perdu un échange.

Maintenant, les nouveaux contrats. On en compte 43 et cinq qui sont «importants». Réglons tout de suite la plus importante en ce moment, celle de Sean Monahan pour 1 an / 1 985 000 de beaux dollars. Malgré le risque de blessures qui plane toujours au-dessus de la tête de Monahan, trouvez-moi un DG de la LNH qui dirait non à ce joueur, à ce prix, pour un an. Il n’y en a pas. À la date limite des transactions, ça pourrait devenir de l’or en barre. Parmi les autres contrats importants, le premier contrat de Jordan Harris qui aurait pu devenir joueur autonome sans compensation à court terme, les quatre ans à Kirby Dach et Alex Newhook à un prix plus que raisonnable, et le contrat de Cole Caufield. Un marqueur naturel qui risque d’en marquer au moins 40 à court terme, engagé pour huit ans à un peu moins de 8 millions de dollars, encore là, pas mal tous les DG ne diraient pas non.

Cela dit, rien n’est parfait. Comme le contrat de Jake Allen par exemple. 3,85 millions $ pour les deux prochaines saisons pour un gardien qui démontre beaucoup d’inconstance dans les dernières années, c’est quand même beaucoup. Quoi qu’avec une fiche de 3-0-1 présentement et un pourcentage d’efficacité de ,930, j’avoue qu’on peut encore, pour l’instant, parler d’un sans-faute pour Kent Hughes.