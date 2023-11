Canadiens: qu'en est-il du plan?

Publié aujourd'hui à 18h30

Mis à jouraujourd'hui à 18h30

À la suite de la remarquable performance du Canadien dans le désert du Nevada, il faut que l’on se parle un peu.

Avant la rencontre, plusieurs observateurs et partisans disaient qu’il s’agissait d’un match baromètre dans la jeune saison du CH.

Autrement dit que l’étonnant dossier de 5-2-1 du club allait être soumis à l’épreuve des faits contre un vrai gros club, une équipe très profonde et championne de la coupe Stanley.

J’étais d’accord avec l’énoncé voulant qu’il s’agisse d’un match baromètre pour le canadien hier soir.

En politique, on parle souvent de comtés baromètres lors d’une élection. Ces comtés sont ceux qui servent d’indicateur du parti qui prendra le pouvoir à la fin de l’exercice démocratique.

Il y a des comtés où l’on dit souvent «ici, peinture un poney en rouge pis il va rentrer».

Mais il y a des comtés moins sûrs, peu importe la couleur politique. Ces comtés dictent souvent quel parti prendra ou gardera le pouvoir. C’est ce que l’on appelle des comtés baromètres.

Alors si on applique sans gêne l’analogie tirée de la politique et qu’on l’imbrique dans l’analyse d’un match dans une saison de hockey...

Si on accepte que le match du Canadien hier soir à Vegas était un match baromètre...

Il était donc un duel servant de mesure de la réelle valeur du Canadien mouture 23-24... un match permettant à Martin St-Louis de voir si les résultats satisfaisants des huit premiers matchs de la campagne étaient le fruit du hasard ou bien si sa jeune équipe peut vraiment rivaliser avec des champions défendants de la coupe Stanley qui sont demeurés pratiquement intacts dans la saison des célébrations.

Justement, Martin St-Louis. Quelle est la qualité principale de Martin qui est relevée partout depuis qu’il dirige le Canadien?

Sa franchise. Sa transparence. Martin appelle un chat un chat, toujours!

Hier, son chat s’appelait meilleur! Meilleur comme dans meilleur match joué par ses hommes depuis qu’il coach le Canadien.

Est-ce que subitement Martin est devenu menteur? Vous avez le droit de le croire, moi je ne le crois pas une seule seconde.

Je pense que la dernière chose que Martin va faire, c’est mentir. C’est le meilleur moyen de faire débarquer la chaine, de se perdre pis de perdre son vestiaire.

Donc, si, comme le prétendent aujourd’hui beaucoup trop de charlatans docteurs du hockey derrière leurs claviers, les Golden Knights ont disputé hier leur pire match de la saison. Martin St-Louis, sans le dire comme ça, aurait certainement nuancé son propos d’après match la nuit dernière.

Il aurait salué l’effort soutenu des siens en relevant qu’il reste beaucoup de travail à faire et que certains détails ont manqué à son équipe pour obtenir un meilleur résultat...

Et pourtant... non! Martin n’a rien fait de ça. Il a plutôt avec entrain affirmé qu’il venait de voir le meilleur match du Canadien depuis qu’il le dirige.

Maintenant, soyons honnêtes nous aussi : c’est vrai que les Golden Knights n’ont pas joué comme s’il n’y avait pas de lendemain. Ils se sont probablement rendus coupables de prêcher par excès de confiance, ce qui automatiquement permet de tricher et de manquer à la concentration et aux assignations. Ils n’étaient pas aussi affamés que les hommes de Martin St-Louis.

Par contre, c’est aussi vrai qu’une équipe qui joue avec intensité, avec conviction et avec confiance peut faire mal paraître son adversaire... je pense que c’est beaucoup cela qui s’est produit hier soir.

Le Canadien est débarqué affamé à Vegas, les gars y croyaient et ont tout donné. Ils sont allés chercher un résultat que personne n’attendait, ils ont arraché un gros point de nuit sur la route aux champions défendants et invaincus en temps régulier.

Conclusion : suivant ce résultat... si on accepte qu’il s’agissait d’un match baromètre, on accepte de croire désormais - et pour les prochaines semaines du moins - que le Tricolore est peut-être en voie de devancer son grand plan? Que le groupe uni de Martin St-Louis va peut-être surprendre le monde du hockey en avril en se qualifiant pour les séries éliminatoires?

Les probabilités sont de faibles à très faibles que cela se produise, mais mon point ce soir est celui-ci : est-ce qu’en attendant de peut-être subir des rangées de défaites, il est possible d’apprécier ces résultats surprenants et la qualité remarquable du spectacle des matchs du Canadien ?

Moi, c’est ce dont j’ai le goût ce soir!