«Qu’on ne fasse pas la même erreur qu’avec Kotkaniemi»

Le jeune attaquant des Canadiens de Montréal Juraj Slafkovsky a beau avoir été le tout premier choix du repêchage de la LNH de 2022, il n'arrive toujours pas à s'imposer dans le circuit Bettman.

Il faut dire que le numéro 20 a été blessé la moitié de la campagne 2022-2023. Mais jusqu'à présent, en 47 parties dans la LNH, il n'aura amassé que 11 points, dont quatre buts.

Toutefois, voilà une situation, selon Alain Chantelois, où le CH ne doit pas commettre la même erreur qu'il a faite avec Jesperi Kotkaniemi, un autre haut choix au repêchage de l'organisation.

«KK» a connu cinq campagnes très ordinaires avec le Tricolore et les Hurricanes de la Caroline entre 2018 et 2023. Mais cette saison, le Finlandais a explosé avec neuf points en neuf matchs.

«Qu’on ne fasse pas la même erreur qu’on a fait, par exemple, avec Kotkaniemi, a souligné Chantelois, lundi, lors de l'émission JiC sur les ondes de TVA Sports. Regarde, il est rendu un très bon joueur, ç’a pris 5-6 ans, il est rendu avec la Caroline. Qu’on ne fasse pas la même erreur avec lui.»

Ceci dit, le «Baron», qui fête ses 50 ans de carrière cette semaine, continue de croire au potentiel de Slafkovsky.

«Je l’ai toujours défendu, je l’aime, a indiqué Chantelois. Je trouve, soit comme Maxim (Lapierre) disait, qu’il ne joue pas avec les bons joueurs ou que présentement, comme j’en discutais avec Alain Chainey, ce n’est pas le joueur de hockey que tu attendais. Il mesure 6 pi 3 po et pèse 230 lb et souvent il se retrouve par terre. Je pense que ce gars-là a perdu confiance.

«Quand tu as un premier choix au repêchage, tu t’organises pour qu’il marque des buts. Tu es allé le chercher pour ça. Il en a combien? Il en a 0 dans les 11 derniers mois. Ok, tu vas me dire qu’il a été blessé, d’accord. Je pense qu’à 19 ans, il n’est pas prêt encore à jouer dans la Ligue nationale.»

