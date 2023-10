Kean doit impressionner, à défaut de gagner

Même s’il est le négligé à la veille de son combat contre Joseph Parker, Simon Kean aura une occasion en or de se faire remarquer, demain, en Arabie saoudite.

Le poids lourd québécois, il est vrai, a une lourde commande sur les bras. Mais à vrai dire, il n’a même pas besoin de gagner pour faire avancer sa carrière, a expliqué le chroniqueur et homme de coin Russ Anber, vendredi, à «JiC».

«La boxe est un sport où, lorsque les négligés gagnent, c'est énorme, a expliqué Anber, en direct de Riyad. Oui il est négligé et avec raison. Joseph Parker, ça fait des années qu'il est parmi les meilleurs dans la division. C'est normal.»

«Hier, Simon me disait "je veux gagner", a-t-il ajouté. Je lui ai dit que "ce n'est pas important de gagner. Ce dont tu as besoin, c’est de vouloir te battre. Il faut que rentres là et que tu montres aux gens de la boxe que victoire ou défaite, tu fais partie des meilleurs dans le monde. Il faut que tu montres que tu es spectaculaire et que tu donnes tout. Même si tu perds, tu vas être rappelé." Des boxeurs qui gagnent et qui n'impressionnent personne ne sont jamais rappelés.»

Joe Parker and Simon Kean share an intensive face-off in a massive fight for both men!#BattleOfTheBaddest | Tomorrow | TNT Sports Box Office pic.twitter.com/6oghysnGY7 — Queensberry Promotions (@Queensberry) October 27, 2023

Makhmudov prêt à brutaliser

Kean est loin d’être le seul cogneur à bénéficier d’une chance en or lors de ce gala. Le colosse russe Arslanbek Makhmudov, autre poulain d’Eye of the Tiger Management établi à Montréal depuis quelques années, veut s’approcher d’un combat de championnat du monde. Son duel contre Junior Anthony Wright représente donc une étape de plus en ce sens.

Makhmudov, qui a d’ailleurs dû changer d’adversaire il y a quelques jours, «s'en fout de qui est devant lui», a expliqué Russ.

«Il veut aller là et détruire, a-t-il poursuivi. On l'aurait changé d'adversaire en lui disant que c'est Tyson, et il aurait foncé comme il le fait toujours.»

Déjà apprécié en Arabie saoudite, Makhmudov pourra démontrer qu’il est un aspirant aux couronnes mondiales.

Quant au combat principal, qui opposera le champion du monde des lourds Tyson Fury et le champion d’arts martiaux mixtes Francis Ngannou, il n’y a pas grand-chose à dire, selon Russ, qui qualifie le tout de «spectacle arrangé», de «cirque» qui, il faut néanmoins le dire, fait l’objet de toute une organisation de la part des Saoudiens.

«Au point de vue boxe, c'est vraiment insultant à l’endroit des tous les grands de la boxe que ces gens-là fassent autant d'argent pour un spectacle où Ngannou va probablement, par manque de souffle, tomber tout seul», a-t-il résumé.

Voyez sa chronique complète en vidéo principale.