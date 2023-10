Boxe: Christian Mbilli sait ce qui l’attend en janvier

Le boxeur français Christian Mbilli défendra ses titres WBC Continental des Amériques et WBA International face à l’aspirant numéro 9 de l’IBF, Rohan Murdock, le 13 janvier 2024 au Centre Vidéotron de Québec.

Le combat sera la sous-carte principale du combat entre le champion du monde unifié WBC, WBO et IBF des mi-lourds, Artur Beterbiev et l’aspirant britannique Callum Smith, a annoncé dans un communiqué Eye of the Tiger Management.

Les plus récentes performances de Mbilli (25-0, 21 K.-O.), notamment les victoires face à Nadjib Mohammedi, Carlos Gongora et Demond Nicholson, lui ont permis de devenir aspirant numéro 1 au WBC, ainsi que le deuxième à la WBA et le troisième à l’IBF.

Vision à long terme

À cause de la congestion créée par le champion du monde unifié Saul «Canelo» Alvarez au sein de la division des super-moyens, l’équipe de Mbilli espère que ses prochaines performances lui permettront de devenir aspirant obligatoire chez les 168 lb.

C’est dans cette optique que Murdock a été choisi pour le prochain combat, lui qui possède un style autant offensif que son opposant.

«Rohan Murdock est un adversaire de qualité, qui a un style complètement différent de mes derniers adversaires, a mentionné le Français, qui ne manque pas de confiance quant à ses chances de l’emporter. Ce sera également l’occasion de gagner de nouveaux admirateurs avant mon couronnement en tant que champion du monde. J’ai hâte de commencer le camp d’entraînement et davantage hâte au 13 janvier pour faire lever la foule à Québec.»

L’Australien compte 27 victoires, dont 19 par K.-O., en 29 duels. L’actuel détenteur du titre IBF Australasian a participé à plusieurs combats de championnat au cours de sa carrière.

«Je suis très enthousiaste à l’idée d’avoir cette occasion et j’ai hâte de relever le défi, a dit Murdock. J’ai déjà été en territoire ennemi et j’ai appris mes leçons. Je sais ce qu’il faut faire pour gagner à ce niveau et le 13 janvier, je sortirai victorieux.»