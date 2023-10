Si les joueurs de la LNH étaient commissaires d’un jour...

Publié aujourd'hui à 10h23

Mis à jouraujourd'hui à 10h23

La grande majorité des joueurs ont des opinions très claires sur ce qui pourrait être fait pour améliorer le spectacle et protéger les joueurs un peu plus. À l’occasion du «Player Media Tour», un événement de 48 heures qui permet aux diffuseurs, comme TVA Sports, de faire des entrevues et tournées des commerciaux avec les joueurs, nous avons pu sonder l’opinion de ceux qui tiennent les amateurs de hockey sur le bout de leur siège.

Voici un échantillon de leurs réponses à la question suivante: tu es commissaire de la LNH une journée, quelle modification aimerais-tu apporter?

Cole Caufield

«Je voudrais que les buts qui sont marqués avec un bâton élevé soient maintenant accordés. L’autre chose que je ferais, ce serait de permettre aux équipes d’avoir un troisième gardien en tout temps, afin de permettre aux joueurs d’avoir la chance de toujours avoir au moins un gardien sur la glace lors des entraînements.»

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Connor McDavid

«Pour être honnête avec vous, j’aime la façon dont les choses se passent dans la LNH, donc je ne ferais pas beaucoup de changements. Reste qu’il nous faut plus d’événements internationaux c’est certain.»

Crédit photo : Getty Images via AFP

John Tavares

«Le calendrier serait pour moi une priorité. J’interdirais les quatre matchs en sept jours. Nous n’avons souvent pas assez le temps de récupérer, et ça nous permettrait de le faire. Par contre, pas question de toucher au calendrier de 82 matchs qui fait partie de la difficulté de jouer dans cette ligue. En réduisant le nombre de matchs qu’une équipe doit disputer dans une semaine, les joueurs seraient plus en santé et ça donnerait de meilleurs matchs.»

Crédit photo : Getty Images via AFP

Filip Forberg

«Sans aucun doute le calendrier serait ma priorité. J’interdirais les deux matchs en autant de soirs et en retour je laisserais tomber les cinq jours consécutifs qu’on a parfois sans jouer. Ça nous éviterait de faire des deux matchs en deux soirs ce qui est de loin le plus éreintant.»

Crédit photo : Getty Images via AFP

Adam Fox

«Je pense que si on baisse le nombre de matchs qu’on joue dans une saison, ce serait beaucoup mieux pour le niveau de compétition. Imaginons un calendrier de 70 matchs. Et la deuxième chose que je ferais c’est évidemment d’éliminer le plafond salarial!»

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Dylan Larkin

«Pas de plafond salarial dans mon cas serait une priorité. Mais j’aimerais aussi faire des modifications pour la période de prolongation. Il faut éliminer les tirs de barrage et en même temps, souvent les équipes prennent trop de temps pour lancer au filet adverse. Je mettrais un chronomètre de 24 secondes, comme au basket, pour forcer les équipes à lancer. Si tu ne redonnes pas la rondelle à l’adversaire après avoir atteint les 24 secondes, tu es pénalisé.»

Crédit photo : Getty Images via AFP

Johnny Gaudreau

«Ma priorité serait d’éliminer les tirs de barrage. On joue à trois contre trois tant qu’il n’y a pas un gagnant. Ce serait beaucoup mieux pour les joueurs et les partisans.»

Crédit photo : Getty Images via AFP

Jack Eichel

«Moi aussi, ma priorité serait que les matchs se terminent à trois contre trois s’il y a une prolongation. C’est tellement excitant. Mais je forcerais les équipes à jouer plus de joueurs aussi. Les matchs pourraient se terminer plus rapidement ainsi selon moi.»

Crédit photo : Getty Images via AFP

Nick Suzuki

«Il faut monter la période de prolongation à 10 minutes. Cinq minutes c’est beaucoup trop court. Mon autre priorité serait de limiter le nombre de matchs préparatoires à quatre maximum. Les camps d’entraînement sont trop longs.»

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Sidney Crosby

«Deux points sont essentiels pour moi. D’abord il faut revenir avec ce que j’ai connu au début de ma carrière pour les séries, alors que la première équipe de la conférence au classement affrontait la huitième et ainsi de suite. C’est tellement serré qu’il faut qu’on soit récompensé si on a dominé en saison, ce qui n’est pas le cas présentement. L’autre point, ce sont les coups à la tête. Il faut être plus constant. À mon arrivée en 2005, tout était permis. Aujourd’hui, c’est plus sévère, mais il y a une zone grise qui existe. Souvent on regarde un coup à la tête entre coéquipiers et personne ne s’entend sur la durée que la suspension devrait être. Ce n’est pas normal et il y a un ménage à faire de ce côté.»

Crédit photo : Getty Images via AFP

Charlie McAvoy

«Moi aussi je retournerais à la formule un versus huit en série. Je ne l’ai jamais vécu comme joueur mais je crois que ce serait plus juste. Mon autre priorité serait de forcer la LNH à permettre aux joueurs de jouer aux Jeux olympiques tous les quatre ans. Ça devrait être une obligation.»

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Leon Draisaitl

«Ma priorité serait d’éliminer le plafond salarial. J’aimerais aussi organiser un tournoi durant la saison où les meilleurs joueurs doivent s’affronter. Ce serait très bon pour la popularité du hockey.»