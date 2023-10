LNH : Connor Bedard revient sur sa soirée de rêve

Tout jeune hockeyeur rêve de jouer dans la Ligue nationale (LNH) et de soulever un jour la coupe Stanley, et pour ce qui est de Connor Bedard, le long parcours vers l’objectif ultime s’est très bien entamé.

Si le premier choix du repêchage 2023 a inscrit une mention d’aide dans une victoire de 4 à 2 des Blackhawks de Chicago aux dépens des Penguins de Pittsburgh, mardi, c’est davantage son jeu d’ensemble et son aisance sur la glace qui ont impressionné autrui. Les débuts de l’athlète de 18 ans étaient certes très attendus dans le monde du sport professionnel et il a répondu présent. Il a joué plus de 21 minutes et même s’il a gagné seulement deux de ses 13 mises au jeu, il n’a pas semblé en difficulté contre son idole Sidney Crosby.

Sa seule véritable erreur de la soirée fut d’omettre de porter son casque protecteur lors de la séance d’échauffement, ce qui lui vaudra une amende de la ligue. Exception faite de cet écart de conduite, il pourra qualifier la soirée de parfaite.

«Il y avait une tonne de pression sur lui, a rappelé le directeur général des Hawks, Kyle Davidson, au site NHL.com. Cela ne semble pas l’ennuyer et on dirait qu’elle ne l’atteint pas du tout. Je l’ai entendu parler l’autre jour et je crois qu’il a offert une excellente réponse en disant pratiquer le sport qu’il aime.»

«Il ne ressemblait pas à un jeune qui tente de trouver son jeu, a ajouté le pivot Jason Dickinson. Il contrôlait la rondelle très bien, il effectuait des jeux. Certes, il a obtenu une aide et je pense qu’il a bien paru.»

Grosse entrée en scène

Effectivement, les feux des projecteurs étaient braqués sur Bedard, et ce, dès son apparition au PPG Paints Arena. Il a évidemment eu droit au tour de patinoire réservé aux recrues, en compagnie de Kevin Korchinski. Puis, l’arbitre Kelly Sutherland lui a souhaité verbalement la bienvenue au moment de la mise au jeu initiale l’opposant à Crosby; ce dernier a facilement eu le dessus dans le cercle central.

«Je voulais juste l’emporter. Ce n’est pas arrivé, mais c’était bien, très spécial, a estimé Bedard. J’ai essayé de la gagner, sauf qu’il fallait rester concentré sur le match. Il y avait de la nervosité, car c’est un moment important d’une vie.»

«Je crois toujours avoir confiance en moi-même et il y aura des parties plus compliquées; ça demeure les meilleurs joueurs et la meilleure ligue au monde, a-t-il ajouté aux médias. J’essaie seulement de m’améliorer à chaque séquence et à chaque rencontre. Cependant, je pense avoir créé certaines choses et il y a des aspects que je peux travailler.»

Les Hawks visiteront les Bruins de Boston, mercredi, puis le Canadien de Montréal, samedi.