«Une chance de se préparer un peu mieux» - Martin St-Louis

Le camp d’entraînement des Canadiens de Montréal en vue de la saison 2023-2024 s’amorçait aujourd’hui à Brossard.

Cette première journée du camp, comme à l’habitude, est en une de tests physiques pour les différents joueurs qui y participent.

L'entraîneur, Martin St-Louis s'est adressé aux médias. Son point de presse est disponible ci-dessus.

Le directeur général, Kent Hughes, a aussi discuté avec les journalistes. C'est à voir en bas de texte.

Au total, ce sont 72 joueurs qui participent au camp. Il y aura 39 attaquants, 23 défenseurs et dix gardiens. Les entraînements sur glace et matchs intraéquipes commenceront dès demain.

Le populaire match «Rouges contre Blancs» aura lieu dimanche en après-midi. Dès le lendemain, l’équipe disputera sa première rencontre préparatoire en soirée contre les Devils du New Jersey au Centre Bell.

L'entraîneur, Martin St-Louis, a admis qu'il apprécie que le calendrier contienne deux matchs de moins qu'il y a un an, et que les quatre premiers soient disputés à Montréal.

«Ça va nous donner une chance de se préparer un peu mieux que l'année passée, considérant à quel point notre horaire était chargé, a-t-il expliqué. C'est au jour le jour. On va essayer des choses, on va évaluer. On va utiliser notre temps de la bonne manière.»

Le camp se terminera le 10 octobre, veille du premier match de la saison régulière, contre les Maple Leafs à Toronto.