«Ça pourrait se faire prochainement» - Samuel Montembeault

À l'aube du début du camp d'entraînement des Canadiens de Montréal, Samuel Montembeault n'a toujours pas signé de prolongation de contrat.

Celui qui pourrait devenir joueur autonome sans compensation, en juillet prochain, n'a toutefois pas perdu espoir de s'entendre avec Kent Hughes avant le début de la prochaine saison. C'est du moins ce qu'il a confié à Jean-Charles Lajoie, mardi.

«C'est certain que j'aurais aimé ça. Si je peux signer une entente, le plus tôt possible, ce serait bien. Je savais qu'il y avait vraiment beaucoup de dossiers à régler, cet été. Jake Allen, lui, l'avait fait pendant le camp d'entraînement. Ça pourrait donc se faire dans le prochain mois. On a encore beaucoup de temps.»

Le gardien québécois avoue même qu'il voudrait passer le reste de sa carrière dans l'uniforme des Canadiens.

«C'est certain que j'aimerais ça. C'est plaisant d'être à Montréal et d'être proche de la maison. Partout où tu vas, il y a des partisans qui sont passionnés. C'est amusant de rencontrer tout le monde. Les gens sont tellement contents et ils sont sympathiques. Si ça peut rendre les gens heureux, moi ça me fait plaisir de parler.»

Montembeault ajoute également être dans une forme optimale pour être devant le filet pour la majorité des matchs.

«C'était un été très important pour moi. Je devais me préparer à jouer beaucoup de matchs. L'important est toujours d'être constant. À chaque fois que j'aurai un départ, je devrai donner une chance à mon équipe de gagner. Je veux continuer de progresser et continuer à m'améliorer.»

L'ancien de l'Armada de Blainville-Boisbriand ne s'en fait pas outre mesure avec le fait que son équipe a sélectionné trois gardiens lors du dernier repêchage.

«Ça ne change rien pour moi. Je me suis préparé pendant l'été. J'ai une différence de sept ans avec les joueurs qui ont été repêchés cette année. Ça va prendre quelques années avant qu'ils arrivent. Je sais qu'ils en ont repêché trois, cette année, et j'ai hâte de les voir. Il va y avoir beaucoup de gardiens au camp.»

