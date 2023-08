Mondiaux d’athlétisme : il court avec des éclats de verre dans les yeux

En dépit des conséquences pour le moins traumatisantes d’une collision impliquant la voiturette de golf le transportant sur les lieux de sa course, jeudi à Budapest, le sprinteur jamaïcain Andrew Hudson a réalisé tout un exploit en participant à la demi-finale du 200 mètres masculin des Championnats du monde d’athlétisme.

Au cours de l’incident dans lequel deux véhicules similaires se sont heurtés en route vers le stade, un conducteur a été éjecté et Hudson a reçu des bris de verre à l’œil droit, ce qui lui a nui considérablement. Malgré des traitements médicaux d’environ 20 minutes ayant retardé l’épreuve, quelques éclats demeuraient dans l’œil et la vision du coureur étaient floue. Sauf qu’il a décidé de tenter sa chance sur la piste, terminant cinquième de sa vague avec un chrono de 20,38 s.

Cette performance ne devait pas lui suffire pour accéder à la finale prévue vendredi, mais l’équipe de la Jamaïque a interjeté appel et le principal concerné a obtenu l’autorisation d’évoluer dans l’épreuve finale, qui allait inclure neuf participants et non pas huit.

Malgré les risques encourus, Hudson ne regrette nullement son choix.

«J’ai essayé d’enlever le plus de morceaux possible. Les responsables m’ont demandé si j’allais courir ou non. C’était ça ou perdre ma place, en quelque sorte. J’ai travaillé si fort pour en arriver là, donc je me suis dit qu’il fallait au moins tenter le coup. Et je l’ai fait», a-t-il déclaré selon des propos rapporté par le quotidien «The Guardian».

À propos de sa course, il a admis que les contraintes étaient réelles. «Je ne sais pas, il y a tellement de trucs qui se passaient. Mon œil était embrouillé, l’épreuve aussi. J’ai apprécié que les athlètes aient attendu pour que notre vague se déroule plus tard.»