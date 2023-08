Omnium Banque Nationale: le tombeur de Milos Raonic tombe à son tour

Mackenzie McDonald n’avait fait qu’une bouchée du Canadien Milos Raonic durant leur match de jeudi, mais l’Américain a trouvé plus fort que lui en quart de finale de l’Omnium Banque Nationale de Toronto en la personne d’Alejandro Davidovich Fokina, vendredi.

L’Espagnol a signé une victoire convaincante en deux manches de 6-4 et 6-2. La rencontre a été marquée par plusieurs bris de chaque côté, mais chaque fois que McDonald lui a volé son service, Davidovich Fokina a répliqué de la même façon dès le jeu suivant.

Le tennisman de 24 ans a fait preuve d’une belle constance avec les balles en main, gagnant notamment 57 % des échanges sur son deuxième service.

«Au début, je faisais pas mal d’erreurs, donc je me suis dit que je devais être plus en confiance, a-t-il mentionné à TVA Sports sur le court. Il jouait très agressivement et il était très rapide. J’ai pensé qu’il ne pourrait pas maintenir ce rythme pendant tout le match. Il a commis quelques erreurs et je me suis dit : "Tu ferais mieux de faire attention, car je n’oublierai pas."»

Davidovich Fokina semble avoir trouvé son erre d’aller à Toronto, où il a déjà mis fin aux parcours de deux têtes de série. Le 37e joueur au classement de l’ATP s’est offert Alexander Zverev (13e) et Casper Ruud (3e) au cours des deux derniers jours.

L’une de ses habitudes, soit de porter des chaussettes différentes à chaque pied, une noire et une blanche, a d’ailleurs capté l’attention des amateurs canadiens cette semaine.

«C’est une superstition, a affirmé le natif de Malaga. C’est comme ça depuis que j’ai 15 ou 16 ans. Je ne me souviens plus de pourquoi j’ai fait ça, mais c’est peut-être parce que j’ai oublié l’une de mes chaussettes. Depuis ce moment, c’est devenu une superstition.»

En demi-finale, Davidovich Fokina affrontera le vainqueur du duel entre Alex de Minaur et Daniil Medvedev. Les deux hommes croiseront le fer plus tard dans la journée.