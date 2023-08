Tennis: Nick Kyrgios forfait pour les Internationaux des États-Unis

L'Australien Nick Kyrgios a déclaré forfait pour le tournoi de tennis de l'US Open, poursuivant sa convalescence après une blessure, ont annoncé les organisateurs jeudi.

Kyrgios, 28 ans et actuellement classé 92e joueur mondial, n'a joué qu'un seul tournoi en 2023 après une opération au genou en janvier suivie d'une blessure au poignet. Il avait notamment déclaré forfait pour Wimbledon et les tournois ATP de Washington, Toronto et Cincinnati. Il avait atteint les quarts de finale de l'US Open l'an dernier.

Les organisateurs ont également indiqué que l'Allemand Jan-Lennard Struff, 25e mondial, avait également déclaré forfait pour ce tournoi. Kyrgios et Struff seront remplacés par les Argentins Facundo Diaz et Diego Schwartzman.