Iniesta conclura sa carrière aux Émirats arabes

L'ancienne vedette de Barcelone et de l'Espagne Andrés Iniesta a signé mercredi avec Emirates FC, un club des Émirats arabes où il devrait finir, à 39 ans, sa carrière de footballeur après avoir quitté le Japon en juillet, plus tôt que prévu.

Iniesta, qui portera à nouveau le maillot numéro 8, «restera avec nous pour les années à venir», s'est félicité le président d'Emirates FC, Youssef Al Batran, soulignant que son pays a «attiré une grande star».

Le joueur espagnol avait annoncé en mai son départ du Vissel Kobe (J-League) alors que son contrat devait expirer à la fin de l'année avec le club japonais, où il est resté la plupart du temps sur le banc cette saison.

«C'est une nouvelle étape très importante dans ma carrière après les longues années passées à Barcelone puis au Japon», a déclaré Iniesta lors d'une cérémonie officielle à Ras Al Khaïmah.

«Je suis là pour ouvrir une nouvelle page et je ferai tout mon possible pour obtenir les meilleurs résultats avec mon équipe, a-t-il promis. J'ai toujours fait de mon mieux avec Barcelone et Vissel Kobe, et j'en ferai de même ici.»

Emirates FC est le club de Ras Al Khaïmah, l'un des sept émirats qui composent les Émirats arabes unis, riche État pétrolier du Golfe où se trouvent Dubaï et Abou Dhabi, la capitale.

Emirates FC a connu des hauts et des bas ces dernières années, remportant la Coupe des Émirats et la Super Coupe en 2020, tout en étant relégué au cours de la même saison en deuxième division.

Iniesta avait rejoint le Vissel Kobe en 2018 après 16 ans à Barcelone, son club d'origine avec lequel il a tout gagné, dont la Ligue des champions à quatre reprises et neuf titres en Liga.

Le joueur a aussi co-écrit les plus belles pages de l'histoire de la sélection espagnole, championne du monde en 2010 et deux fois championne d'Europe (2008, 2012).

Avec le Vissel Kobe, Iniesta a gagné la Coupe de l'Empereur en 2019 et la Supercoupe du Japon en 2020. Il a aussi mené son équipe jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions d'Asie cette année-là.

Mais la suite a été moins glorieuse, le club ayant lutté contre la relégation et fréquemment changé d'entraîneur la saison dernière.