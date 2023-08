La Québécoise Leylah Fernandez a été étincelante, mardi après-midi, lors de son match de premier tour de l’Omnium Banque Nationale de Montréal.

Devant une foule conquise d’avance sur le court central, Fernandez n’a laissé aucune chance à sa rivale du jour, l’Américaine Peyton Stears, qu’elle a battu sèchement 6-3, 6-2 en 1h15.

Même si on pouvait s’en douter, Fernandez n’affichait absolument pas une mine de joueuse stressée. Pourtant, il y avait des papillons partout à l’intérieur d’elle.

«J’en avais (de la pression), a souligné Fernandez, lors d’une entrevue avec Frédérique Guay et Richard Legendre sur les ondes de TVA Sports. Comme tous les (matchs de) première ronde, j’ai des nerfs et j’essaie de les contrôler avec ma routine, de juste penser au prochain point, (rester) dans le moment présent.

«Mais aussi, aujourd’hui, j’essayais de m’amuser un peu plus sur le court et de sourire un peu plus au début du match, particulièrement quand j’ai beaucoup de nerfs pour pouvoir donner un bon spectacle à la foule montréalaise.»

Fernandez n’avait besoin d’aucune motivation supplémentaire pour son entrée en scène devant les siens. Toutefois, la légendaire Venus Williams avait un autre plan en tête. Dans une entrevue, un peu plus tôt cette semaine, Williams a fait l’éloge de la jeune Québécoise.

«Quand j’ai regardé la vidéo, j’ai commencé à pleurer un peu, a candidement avoué Fernandez. J’ai regardé la vidéo 100 fois avant de dormir. Ça m’a donné la motivation pour aujourd’hui. Je pense que c’est ça que je vais faire chaque jour. D’entendre ces mots de Venus, une légende du sport, c’est incroyable. J’ai beaucoup de respect pour elle. Je suis contente qu’elle aime mon jeu et qu’elle regarde mes matchs. Et je veux continuer à bien jouer pour que les gens puissent avoir ces émotions quand ils me regardent.

«Pendant la pandémie, on s’est entraînée beaucoup ensemble. On a une petite amitié. Juste d’entendre ces mots, je suis très contente et émotive.»

À Voir dans la vidéo ci-dessus.