LNH: les plus gros échanges estivaux

La grande majorité des mois de juillet et d’août sont synonymes de saison morte dans la Ligue nationale de hockey. Et avec raison. Pourtant, en ce dimanche chaud et ensoleillé dans la région de Montréal, le directeur général des Canadiens, Kent Hughes, a mis sa cravate et son veston au lieu de se badigeonner de crème solaire et d’enfiler son maillot de bain.

Effectivement, le défenseur Erik Karlsson, qui a remporté le trophée Norris, lors de la dernière saison a pris la direction de Pittsburgh, alors que le nouveau directeur général de l’équipe, Kyle Dubas, a conclu une transaction avec les Sharks de San Jose, et par la bande, les Canadiens de Montréal.

Hughes n’était peut-être finalement pas en veston-cravate, mais il a certainement enfilé ses gougounes de travail en rapatriant le défenseur Jeff Petry, à 25% de rabais, et en mettant la main sur le gardien Casey DeSmith, l’attaquant Nathan Légaré et un choix de deuxième tour au repêchage de 2025.

En retour, Hughes a cédé les attaquants Rem Pitlick et Mike Hoffman. Puis Hoffman a immédiatement été envoyé aux Sharks dans l’échange de Karlsson.

Si les échanges d’importance sont plutôt rares en ce temps de l’année, il y a eu, par le passé, des transactions qui ont été effectuées alors que les amateurs, bien loin de réfléchir au hockey, étaient plutôt au camping, dans la piscine ou préparaient les hot-dogs sur le barbecue.

En voici quelques-uns.

La plus grosse transaction

Qui d’autre que «La Merveille» pour ouvrir le bal? Le 9 août 1998, les Oilers d’Edmonton ont commis l’impardonnable en échangeant Wayne Gretzky. En effet, le numéro 99, acquis pour les Kings, avait pris la direction de Los Angeles en compagnie de Marty McSorley et Mike Krushelnyski en retour de Jimmy Carson, Martin Gélinas, trois choix de premier tour et de l’argent.

Il y a à peine un an

Même si la transaction est plutôt récente, elle était très importante. Le 22 juillet 2022, les Panthers de la Floride mettaient la main sur l’attaquant Matthew Tkachuk et un choix conditionnel de quatrième tour contre le Québécois Jonathan Huberdeau, MacKenzie Weegar, Cole Schwindt un choix conditionel de premier tour. Le résultat a été presque instantané puisque les Panthers ont récemment atteint la finale de la Coupe Stanley.

Lindros dans la «Grosse Pomme»

Après avoir passé huit saisons dans l’uniforme des Flyers de Philadelphie, l’attaquant Eric Lindros, après avoir subi de nombreuses commotions cérébrales et fait l’impasse sur la saison 2000-2001, a été échangé par la formation de la Pennsylvanie le 20 août 2001. En fait, les droits de négociation de Lindros et un choix conditionnel de premier tour, qui n’a finalement pas changé de main, ont été transigés aux Rangers de New York en retour de Pavel Brendl, Jan Hlavac, Kim Johnsson et un choix de troisième tour.

Les Canadiens

Les Canadiens de Montréal ont également réalisé quelques coups d’éclat estivaux.

Tout d’abord, le 22 août 1996, le Tricolore faisait l’acquisition de l’attaquant Stéphane Richer des Devils du New Jersey en retour du prolifique défenseur Lyle Odelein. Même si les belles années de Richer étaient derrière lui, il s’agissait tout de même d’un retour aux sources pour le dernier marqueur de 50 buts de l’organisation.

Le 19 août 1994, la Sainte-Flanelle échangeait le Québécois Guy Carbonneau aux Blues de St. Louis en retour de l’actuel entraîneur-chef des Bruins de Boston, Jim Montgomery.

Le 22 août 1992, les Canadiens faisaient l’acquisition de Vincent Damphousse et d’un choix de quatrième tour des Oilers en retour de Shayne Corson, Brent Gilchrist et Vladimir Vujtek.

Luc Robitaille, le roi de l’été

S’il y en a un qui avait pris l’habitude d’être échangé en plein milieu de l’été, c’est bien le Québécois Luc Robitaille. En effet, l’ailier gauche le plus prolifique de l’histoire de la LNH a changé d’équipe à trois reprises lors de la période estivale.

Tout d’abord, le 29 juillet 1994, «Lucky Luke» est passé des Kings aux Penguins en retour de Rich Tocchet et d’un choix de deuxième tour.

Ensuite, le 31 août 1995, les Penguins ont transigé Robitaille et Ulf Samuelsson aux Rangers en retour de Petr Nedved et Sergei Zubov.

Finalement, Robitaille est revenu à Los Angeles alors que les Kings l’ont acquis des Rangers en retour de Kevin Stevens.