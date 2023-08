OBN: les Canadiennes ne gagnent pas

Les joueuses canadiennes ont eu la vie dure, samedi, lors de la première journée des qualifications de l'Omnium Banque Nationale de Montréal.

Elles étaient six à fouler les terrains du Stade IGA. Et elles ont été six à subir la défaite.

Tout d'abord, il y a eu la défaite de la Québécoise Eugenie Bouchard aux mains de l'Américaine Danielle Collins, 6-1, 1-6, 6-1.

Si Bouchard n'a pu passer au prochain tour des qualifications, elle n'est pas la seule puisque cinq autres joueuses canadiennes ont également échoué dans leur mission.

Tout d'abord, Bianca Fernandez, la soeur de Leylah, a été sèchement défaite par l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, première favorite de la phase qualificative, en 49 minutes, 6-1, 6-3.

Puis, la Canadienne Carol Zhao, qui avait un peu plus tôt dans la saison atteint le tableau principal de Wimbledon, a baissé pavillon devant l'Espagnol Cristina Bucsa, 68e joueuse au classement de la WTA, 6-3, 6-3.

Ensuite, la jeune Marina Stakusic a livré une rude bataille à l'Américaine Alycia Parks, 40e au monde, mais a été battue en trois manches de 4-6, 6-4, 7-5 en 2h43.

La finaliste du tournoi de Granby plie bagage

La finaliste du plus récent tournoi de l'ITF de Granby, l'Ontarienne Katherine Sebov, a elle aussi été battue lors de la phase qualificative.

Opposée à l'Américaine Peyton Stearns, 59e au monde, Sebov a bien tenté de résister aux assauts de sa rivale, mais s'est tout même avouée vaincue en trois manches de 4-6, 6-3, 6-1 en 1h53.

Finalement, la jeune Albertaine Mia Kupres a bien tenté de causer une surprise en prenant une manche à la Kazakhe Yulia Putintseva, mais cette dernière s'est ressaisi pour l'emporter 2-6, 6-2, 6-0.