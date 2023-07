Un ancien du Canadien a très hâte de faire équipe avec Connor Bedard

Avec 18 saisons de la Ligue nationale de hockey (LNH), Corey Perry a vu neiger et son expérience constituera un atout précieux pour sa nouvelle équipe, les Blackhawks de Chicago, et surtout leur jeune surdoué, Connor Bedard.

Signataire d’un contrat d’un an et de 4 millions $ au lendemain de l’acquisition de ses droits par les Hawks, l’attaquant est prêt pour sa prochaine mission, qui sera passablement similaire à celle des récentes années : agir comme mentor pour des hockeyeurs beaucoup moins âgé que lui. Sauf que cette fois-ci, l’un des étudiants sera Bedard, le premier choix du repêchage 2023 vers qui toute l’attention se dirigera.

Le professeur de 38 ans dissimule mal son enthousiasme à l’idée de superviser les exploits à venir de son élève de 17 ans.

«Je suis excité de cette opportunité, sachant évidemment que Connor s’en vient ici et le type de joueur qu’il incarne. J’ai regardé plusieurs de ses matchs, surtout au Championnat du monde junior. C’est donc une époque agréable pour les Blackhawks», a indiqué au site NHL.com vendredi celui ayant évolué avec le Lightning de Tampa Bay dans les deux dernières campagnes.

Cette attitude enjouée devrait ravir l’organisation de la Ville des vents. Justement, l’ancien du Canadien de Montréal considère avoir encore beaucoup à offrir sur la patinoire. Son arrivée, combinée à celles de Taylor Hall et de Nick Foligno, rendra l’effectif nettement plus menaçant que celui de 2022-2023 qui a conclu à l’avant-dernier rang de l’Association de l’Ouest.

«Ce n’est pas facile dans cette ligue, surtout lorsqu’il y a des jeunes de 18-20 ans qui arrivent au sein du circuit. Il faut garder son calme et tenter de déterminer l’endroit où vous allez le mieux cadrer. Je souhaite seulement les aider», a-t-il affirmé.

Encore de l’essence dans le réservoir

Perry n’est pas reconnu pour sa vitesse et des mauvaises langues diront qu’il ralentit à vue d’œil au moment où il s’approche tranquillement de la retraite. Or, il ne semble pas du tout prêt à laisser ses patins dans le garde-robe, au contraire.

«Quand il est question de vous, les mots que vous ne souhaitez pas entendre, c’est : nous allons vers une autre direction. Cela a allumé la flamme à l’intérieur de moi. J’ai entendu cette phrase à Anaheim quand on a racheté mon contrat, a-t-il dit en établissant le parallèle avec son départ de Tampa. Ça me motive et voyons où ça mènera.»