La chute des Bruins est-elle amorcée?

La saison morte a encore une fois été synonyme de nombreux changements dans l’effectif des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) et les observateurs s’entendent pour dire que les Bruins de Boston risquent de perdre quelques plumes au classement.

Si l’arrivée notamment des Milan Lucic, Kevin Shattenkirk, James van Riemsdyk et Morgan Geekie a été relativement bien accueillie, le départ de Taylor Hall, Tyler Bertuzzi et Dmitry Orlov aura des conséquences. Et il faut rappeler que les vétérans Patrice Bergeron et David Krejci réfléchissent à leur avenir et l’avenue de la retraite se présente à eux.

Évidemment, il serait renversant de voir la troupe de l’entraîneur-chef Jim Montgomery récolter à nouveau 135 points l’an prochain, mais pourra-t-elle simplement conserver le sommet de la section Atlantique? Celle-ci regroupe notamment les perdants de la récente finale, les Panthers de la Floride, ainsi que les Maple Leafs de Toronto et le Lightning de Tampa Bay qui ont conservé leurs armes de prédilection.

Néanmoins, l’optimisme demeure perceptible à Boston, où le club en noir et jaune tentera de racheter sa déconfiture au premier tour des séries 2023 face aux Panthers.

«L’opportunité de rejoindre une formation aspirante à la coupe Stanley était excitante et ça m’a vraiment interpellé, a ainsi déclaré Shattenkirk au site NHL.com. Chaque joueur de hockey vous dira qu’il s’agit de l’aspect le plus important. Voilà pourquoi j’ai pris cette décision.»

Le vétéran qui a signé un contrat d’un an et de 1,05 million $ dit croire aux chances de sa nouvelle équipe, notamment à cause d’une défensive solide comprenant Hampus Lindholm et Charlie McAvoy. Il entend aussi contribuer, peu importe le rôle qui lui sera attribué.

«Ce sont deux arrières d’un calibre digne du trophée Norris et ils continuent d’atteindre leurs objectifs comme hockeyeurs, a affirmé celui qui a évolué chez les Ducks d’Anaheim au cours des trois dernières années. Je veux être une bonne alternative à ceux-là, que ce soit en avantage numérique ou ailleurs. Je ferai ce qui est attendu de ma part, mais ce sera similaire à mes fonctions à Tampa [en 2019-2020].»

Une chance pour certains

Le franc-tireur David Pastrnak devrait poursuivre son travail de démolition autour des filets adverses, mais à moyen et long terme, le directeur général Don Sweeney misera également sur ses réserves pour guider les Bruins vers le succès.

«Je ne crois pas être entièrement à l’aise quand je m’assois en juillet. Je ne peux pas dire que j’ai complètement bâti l’équipe. Il y a beaucoup d’impondérables et de questions, mais en dépit du marché contingenté et de notre situation salariale, je pense que nous avons pris plusieurs décisions pour la profondeur de la formation, a analysé le DG au site de l’organisation. Nous offrons des occasions à nos jeunes et ils obtiendront leur place s’ils la méritent. Aussi, nous avons amélioré le groupe avec des gars qui répondront à des besoins précis, selon nous.»