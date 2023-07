Les Jays démolissent les Tigers et passent devant les Yankees

Profitant de belles performances de George Springer et Whit Merrifield, les Blue Jays de Toronto ont démoli les Tigers 12-2, vendredi soir, à Detroit.

Ce faisant, les Jays passent au troisième rang de la compétitive section Est de la Ligue américaine, tirant profit de la défaite des Yankees aux mains des Cubs de Chicago pour devancer les New-yorkais. Il s’agit d’un quatrième gain de suite pour Toronto.

Voyez les faits saillants de la rencontre en vidéo principale.

Springer a frappé une longue balle en quatrième manche en plus de finir la rencontre avec trois points produits. Merrifield a aussi claqué un circuit, en neuvième manche, dans un match de quatre points produits.

Alek Manoah (2-7) a obtenu la victoire pour les Jays, seulement sa deuxième de la saison, après avoir travaillé pendant cinq manches, ne donnant que cinq coups sûrs et un point. Il a aussi réussi huit retraits au bâton.

La défaite est allée à la fiche d’Alex Faedo (1-4), sorti du match après seulement trois manches et deux tiers. Le droitier a donné six coups sûrs et sept points aux Jays.

Les Jays et les Tigers reprendront les hostilités dès samedi dans le deuxième match de cette série de trois. La rencontre sera d’ailleurs présentée à TVA Sports, dès 13h.