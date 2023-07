Vladimir Guerrero fils promet encore tout un spectacle au concours de circuits

Vladimir Guerrero fils et les Blue Jays de Toronto ont encore quelques parties à disputer avant la pause du Match des étoiles, mais déjà, les amateurs de baseball salivent à l’idée de revoir «Junior» prendre part au concours de circuits, lundi prochain.

L’événement sera diffusé à TVA Sports à compter de 18h30.

Pour ajouter à l'excitation, Guerrero fils a justement permis aux Jays de l'emporter, mardi soir à Chicago, grâce à une longue balle de deux points frappée en huitième manche dans un gain de 4 à 3 contre les White Sox.

Le spectacle qu’il a offert en 2019, à sa seule et unique participation à l'épreuve, est par ailleurs demeuré dans les annales. Guerrero fils, qui n’était alors qu’une verte recrue de 20 ans, se targue lui-même de porter le surnom de «Monsieur 91».

Bien qu’il ait été battu en finale par Pete Alonso, des Mets de New York, Vladimir Guerrero fils avait en effet ébloui le monde du baseball en claquant pas moins de 91 circuits, au Progressive Field, à Cleveland. Le précédent record était de 61 et avait été établi par Giancarlo Stanton en 2016.

Rappelons que Guerrero fils avait entamé sa journée en force avec 29 longues balles dès le premier tour, puis ce fut une épique demi-finale, incluant trois prolongations, face à Joc Pederson. Avec déjà 69 circuits au compteur, il en avait ajouté 22 en finale, soit un de moins qu’Alonso. Depuis, le joueur des Mets l’a encore emporté en 2021, puis Juan Soto, des Nationals de Washington, a été le vainqueur l’an dernier au Dodger Stadium.

Cette fois, c’est au T-Mobile Park, à Seattle, que les étoiles sont rassemblées, là où au champ centre gauche la clôture se retrouve à moins de 380 pieds. Guerrero fils pourrait s’en régaler, tout comme les amateurs.

Une troisième participation

Après le concours de circuits, le traditionnel Match des étoiles se tiendra le mardi 11 juillet. Guerrero fils en sera à sa troisième participation, tandis que trois autres joueurs des Jays ont été sélectionnés, soit Bo Bichette, Whit Merrifield de même que le lanceur Kevin Gausman.

«J’ai seulement besoin de six autres présences au Match des étoiles pour égaler mon père, a dit à la blague Guerrero fils, cité sur le site web des Blue Jays. Si cela arrive, ce sera fantastique. Et si je peux y aller sept fois de plus, ce sera encore mieux.»

L’ancien joueur des Expos Vladimir Guerrero a effectivement pris part à neuf Matchs des étoiles, dont quatre de suite dans l’uniforme montréalais, de 1999 à 2002. Il est par ailleurs intéressant de rappeler que le paternel avait remporté le concours de circuits en 2007, à San Francisco, alors qu’il représentait les Angels de Los Angeles. Il s’agit là d’un exploit qui, malgré le spectacle donné en 2019, échappe toujours à Guerrero fils. Du moins, pour l’instant.

Nos Québécois

Alex Anthopoulos est au sommet de son art

Le directeur général des Braves, Alex Anthopoulos, mène la barque avec succès à Atlanta. Le Montréalais a vu son équipe gagner 21 matchs sur 25 au cours du mois de juin. Les Braves auront par ailleurs huit représentants au Match des étoiles. Sean Murphy, Orlando Arcia et Ronald Acuna fils sont de la formation partante pour la Nationale, tandis que Spencer Strider, Bryce Elder, Ozzie Albies, Matt Olson et Austin Riley ont aussi été invités à Seattle.

Un très bon mois de juin pour Édouard Julien

Édouard Julien a conservé une excellente moyenne au bâton de ,296 et un taux de présences sur les sentiers de ,381 en 17 matchs avec les Twins du Minnesota au cours du mois de juin. Lundi soir, Julien a frappé son cinquième circuit en carrière dans un gain de 8 à 4 contre les Royals de Kansas City. Après avoir cogné quatre longues balles à ses 15 premiers matchs dans le baseball majeur, Julien était sur une séquence de 23 parties sans circuit. Le plus important est qu’il obtienne sa part de coups sûrs, surtout lorsqu’il est inséré au premier rang de la formation offensive.

Pelletier s’illustre malgré les déboires des Aigles

Les Aigles de Trois-Rivières (16-28) ne connaissent pas le rendement souhaité dans la Ligue Frontière, mais le Québécois Louis-Philippe Pelletier continue de tirer son épingle du jeu avec une moyenne au bâton de ,333. Après avoir réussi un match de quatre coups sûrs pour célébrer la fête nationale du Québec, le 24 juin, Pelletier a conclu deux différentes parties avec trois coups sûrs dans la dernière semaine. Les Aigles accueillent les Capitales de Québec, à Trois-Rivières, lors d’une série de trois rencontres devant se conclure jeudi. Les Capitales (24-21) devront aussi accumuler les victoires pour espérer participer aux éliminatoires.