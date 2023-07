Rafaël Harvey-Pinard veut s'établir pour de bon

L'attaquant québécois des Canadiens Rafaël Harvey-Pinard voit sa prolongation de contrat de deux saisons avec l'équipe comme une «belle récompense» pour son dur labeur des dernières années.

Le numéro 49 du CH s'adressait aux médias, jeudi, trois jours après avoir signé ce contrat à un volet.

«C'était un de mes rêves, je suis super content du processus qui m'a mené là, a-t-il affirmé. J’ai toujours travaillé fort.»

Harvey-Pinard, qui touchera un salaire annuel 1,1 million $, entend se servir de ces deux années pour prouver qu'il est résolument un joueur de la LNH. Ça va commencer dès le prochain camp d’entraînement du CH, où plusieurs attaquants sont attendus et où la compétition risque d’être rude.

«Je pense que je suis capable de jouer dans la Ligue nationale et c’est à moi d’arriver au camp et de démontrer que je suis capable de passer devant les autres attaquants, a-t-il affirmé. J’ai travaillé toute ma vie pour prouver aux autres que je méritais ma place et ça ne changera pas au prochain camp d’entraînement.»

Harvey-Pinard met déjà les bouchées doubles, d’ailleurs, puisqu’il entend travailler son coup de patin durant l’été. Une idée qu’il avait déjà en tête, et qui a été renforcée par une discussion avec l’entraîneur du CH, Martin St-Louis, au terme de la saison.

«Je fais beaucoup de "power skating" avec un coach de patin et ça va super bien en ce moment, c’est pour ajouter un couche de vitesse à mon jeu, mes départs, a-t-il expliqué. Je travaille pour arriver au camp le plus vite possible.»

Le Saguenéen de 24 ans a réussi à faire sa place au sein de la formation du CH en dominant les recrues de la LNH avec 14 buts après son rappel, le 17 janvier dernier. Il a aussi été le meilleur chez les joueurs de premières années du circuit Bettman avec 56 tirs bloqués.

Au total, Harvey-Pinard a récolté 20 points en 34 matchs avec le Canadien après avoir amassé 31 points, dont 16 filets, en 40 parties avec le Rocket de Laval.

L’attaquant a révélé que les discussions contractuelles ont pris du rythme seulement dans les jours précédant l’annonce.

«J’étais dans le sud quand ça s’est passé, a-t-il révélé. Après le repêchage, les discussions ont été un eu plus concrètes je pense, ça s’est fait assez rapidement. J’étais dans le sud quand j’ai appris la nouvelle, c’est une bonne façon de l’apprendre, en étant au chaud!»

Voyez son point de presse en vidéo principale.