John Gibson voudrait quitter les Ducks

Les Ducks d’Anaheim éprouvent des ennuis sur la patinoire depuis plusieurs années et ce n’est pas la récente sélection de Leo Carlsson au repêchage amateur qui donne envie au gardien John Gibson de demeurer dans l’organisation.

Ainsi, l’athlète évoluant au sein de la formation californienne depuis 2013-2014 a exigé une transaction, d’après ce qu’a indiqué le journaliste Frank Seravalli au plus récent balado «Nasty Knuckles». Il faut dire que la reconstruction s’annonce longue pour le club du directeur général Pat Verbeek qui a conclu la dernière campagne dans la cave du classement général avec seulement 58 points. Et malheureusement pour les partisans locaux, les Ducks ont vu le premier choix au repêchage – et du même coup Connor Bedard – leur échapper à la loterie tenue en mai.

«Comment pensez-vous que John Gibson se sent à la suite des 3-4 dernières années, ayant été mitraillé de tirs sur une base quotidienne et en sachant dès sa marche vers l’aréna qu’il n’avait aucune chance de gagner? C’est triste et devinez quoi? Il a demandé un échange en disant qu’il ne jouera plus jamais un match pour Anaheim», a affirmé l’expert hockey.

Gibson a terminé au deuxième rang de la Ligue nationale avec 1983 tirs dirigés vers lui l’an passé. Il a maintenu une fiche de 14-31-8, une moyenne de buts alloués de 3,99 et un taux d’efficacité de ,899.

Son contrat est valide jusqu’à la fin de 2026-2027 et comprend une liste partielle de non-échange. Le gardien touche 6,4 millions $ par année.