Le meilleur mentor possible pour Connor Bedard?

Pour le vétéran Taylor Hall, l’occasion d’évoluer dans la même équipe que Connor Bedard chez les Blackhawks de Chicago est unique et il fera tout son possible pour encadrer adéquatement le joueur le plus en vue de sa nouvelle organisation.

Acquis des Bruins de Boston en compagnie de Nick Foligno le 26 juin, le hockeyeur connaît la pression reliée au statut de premier choix au repêchage de la Ligue nationale. Ayant été appelé d’entrée de jeu par les Oilers d’Edmonton en 2010, il a côtoyé en Alberta Connor McDavid ainsi que Nico Hischier avec les Devils du New Jersey, sélectionnés au début des séances de 2015 et de 2017, respectivement.

Maintenant, Hall souhaite d’abord donner raison aux Hawks de l’avoir acquis.

«Quand vous êtes échangé, votre réaction initiale est d’être un peu assommé. Cependant, en examinant davantage tout cela et en réalisant l’opportunité qui se présente à nous deux, je dois dire que nous pouvons encore montrer que nous sommes capables de jouer et d’accomplir beaucoup afin d’aider cette équipe», a déclaré le pivot au site NHL.com.

Évidemment, la chance de patiner avec Bedard, qui n’a plus rien à prouver dans la Ligue junior de l’Ouest, ravit l’ancien des Oursons. Le potentiel de succès est réel, même si la saison 2023-2024 ne sera pas nécessairement synonyme de séries éliminatoires à Chicago.

«Il y a des endroits pires que ça où vous pouvez jouer. C’est très excitant pour nous d’arriver dans une ville comme celle-là et de compter sur un gars comme Bedard qui fera ses débuts», a renchéri celui ayant récolté 36 points en 61 rencontres à Boston l’an dernier.

Comment faire?

Au sein du club dirigé par l’ex-adjoint du Canadien de Montréal Luke Richardson, Hall aura à l’œil la jeune sensation de 17 ans.

«Il sait à quoi s’attendre, ses objectifs à l’égard de lui-même sont élevés. Pour des gars comme nous, il s’agit surtout de le laisser jouer et de lui permettre d’offrir le meilleur en éliminant les distractions et en le conseillant. On souhaite être d’excellents mentors», a-t-il dit.

S’il n’a pas encore disputé une seule partie en compagnie de ses futurs partenaires d’armes, Bedard exprime déjà toute sa reconnaissance.

«Il a toute cette expérience dans la ligue et s’est déjà retrouvé dans mes souliers en essayant de faire sa place dans le circuit. Le simple fait de l’interroger et de le voir à l’œuvre sera bénéfique pour moi», a considéré l’ancien des Pats de Regina.