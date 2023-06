Le nouveau lieu de travail de l’ancien DG et entraîneur du Phoenix de Sherbrooke Stéphane Julien est révélé

Les partisans du Phoenix de Sherbrooke savent maintenant où travaillera l’ancien directeur général et entraîneur-chef Stéphane Julien: il a été embauché lundi à titre d’instructeur adjoint des Griffins de Grand Rapids, le club-école des Red Wings de Detroit dans la Ligue américaine de hockey.

L’homme de 49 ans prêtera son aide au pilote Dan Watson. Par ailleurs, l’ex-hockeyeur Brian Lashoff a également décroché un poste d’assistant après avoir pris sa retraite en avril.

En Estrie, le départ de Julien a été annoncé vendredi, ce qui a mis fin à un règne de 11 ans. La saison passée, il a obtenu les titres d’entraîneur et de DG de l’année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Sa troupe a conclu la campagne avec une fiche de 50-13-5 et atteint la demi-finale du circuit. Sur la scène internationale, le Québécois a récolté sa part de succès: des médailles d’or comme instructeur-chef du Canada à la Coupe Hlinka-Gretzky en 2022 et comme adjoint de l’unifolié au Championnat du monde junior 2023.

«Stéphane a instauré une culture gagnante à Sherbrooke pendant plus d’une décennie derrière le banc et son bilan montre sa grande capacité à développer de jeunes joueurs. Cela constituera un atout de premier plan à notre personnel en place», a indiqué le DG des Griffins, Shawn Horcoff, dans un communiqué.

En tant qu’entraîneur, Julien a totalisé trois titres de section et un championnat du circuit, amassant 262 victoires. Au nombre des athlètes qu’il a dirigés, notons Ethan Gauthier et Joshua Roy.