Pierre-Luc Dubois bientôt un membre des Kings?

L’attaquant des Jets de Winnipeg Pierre-Luc Dubois serait sur le point d’être échangé aux Kings et de parapher une prolongation de contrat avec le club de Los Angeles.

Selon ce qu’avançait le média sportif The Athletic dimanche, l’organisation californienne et le Québécois négocieraient présentement les termes d’une nouvelle entente de plusieurs années. La transaction serait conclue une fois que le contrat serait rédigé et accepté par les deux camps.

Aux dires du journaliste de The Fourth Period David Pagnotta, les Jets obtiendraient notamment les attaquants Gabriel Vilardi et Alex Iafallo en retour de Dubois. Le joueur de centre de l’équipe manitobaine Jansen Harkins serait également impliqué dans la transaction.

Dubois vient de connaître sa meilleure campagne en carrière sur le plan des statistiques. En 73 parties, il a touché la cible 27 fois et fourni 36 mentions d’aide, pour 63 points.

Le natif de Sainte-Agathe-des-Monts n’est plus heureux avec les Jets, lui qui porte les couleurs de cette formation depuis janvier 2021. Il avait amorcé sa carrière dans la Ligue nationale avec les Blue Jackets de Columbus, l’équipe qui en avait fait le troisième joueur sélectionné lors du repêchage de 2016.

La possible et de plus en plus probable transaction envoyant Dubois chez les Kings pourrait avoir l’effet d’une douche froide pour plusieurs amateurs du Canadien de Montréal. Le club de la Belle Province et le nom du hockeyeur de 25 ans étaient liés dans les rumeurs depuis un petit moment déjà.