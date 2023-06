Les Coyotes ont encore l’air fous

Le ridicule ne tue pas chez les Coyotes de l’Arizona, déjà au cœur de critiques acerbes à propos de leur minuscule domicile, et la diffusion de leur calendrier préparatoire de l’automne 2023 consolidera leur réputation d’organisation douteuse.

Ainsi, la formation du désert a révélé mardi qu’elle disputera neuf parties hors-concours... incluant trois la même journée. Comme la Ligue nationale de hockey (LNH) l’avait précisé il y a plus de deux mois, les «Yotes» et les Kings de Los Angeles croiseront le fer deux fois à Melbourne, en Australie; ces duels se tiendront d’ailleurs au Rod Laver Arena les 22 et 23 septembre.

Or, peu se doutaient que deux autres matchs allaient être ajoutés à l’horaire du 23. Pourtant, l’Arizona devra se taper des affrontements contre les Blues de St. Louis : le premier en journée au Missouri et le second en soirée à Wichita, au Kansas. En tenant compte de la rencontre du 24 septembre face aux Stars de Dallas, ce sont donc cinq chocs en trois jours qui attendent les joueurs des Coyotes. Nul doute que dans certains cas, le groupe de hockeyeurs présents sur la patinoire ressemblera davantage aux Roadrunners de Tucson, le club-école de la Ligue américaine, ou à une équipe de l’ECHL ou des rangs juniors.

La troupe de l’entraîneur-chef André Tourigny aura droit à un peu de répit par la suite, car le rendez-vous suivant cette éreintante séquence sera celui du 29 septembre chez les champions de la coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas. Une seule joute présaison se tiendra au Mullett Arena, l’aréna d’environ 4600 spectateurs où évoluera les Coyotes une deuxième année consécutive.