CH: un an de plus pour Sean Monahan

Sean Monahan poursuivra son aventure à Montréal. Le centre de 28 ans a écrit son nom au bas d’un contrat d’un an et 1,985 million avec le Canadien. Il a donc choisi de rester fidèle au CH plutôt que de tester le marché des joueurs autonomes sans compensation.

Au bilan de l’équipe en fin de saison, Monahan avait affiché ses couleurs.

« Si je peux revenir ici, je trouverais ça réellement spécial, avait-il dit. Je n’ai pas joué assez de matchs au Centre Bell. J’avais des frissons en sautant sur la glace du Centre Bell. Nous verrons si nous pouvons trouver un terrain d’entente. »

Kent Hughes et le clan de Monahan ont réussi à s’entendre avec un contrat d’une seule saison. C’était un choix logique pour les deux parties considérant le lourd bilan médical de l’Ontarien.

Sur le plan salarial, l’ancien choix de premier tour des Flames de Calgary gagnera beaucoup moins d’argent que dans le passé. Au mois d’août 2016, Monahan avait décroché un lucratif contrat de sept ans et 44,625 millions (6,375 millions en moyenne) avec les Flames.

Brad Treliving, l’ancien DG des Flames, l’avait échangé au CH au mois d’août 2022 contre un choix de premier tour en 2025 simplement pour se libérer de la dernière année de son entente.

Trop de blessures

Monahan a porté l’uniforme du Canadien pour seulement 25 matchs l’an dernier, récoltant 17 points (6 buts, 11 passes). Il avait connu un départ prometteur avec l’équipe en remplissant un rôle honnête comme deuxième centre après quelques rencontres à l’aile du premier trio.

Une fracture au pied droit et une blessure à l’aine ont toutefois bousillé sa saison. Il n’a pas joué pour les 57 derniers matchs du calendrier. Il a subi une opération pour une déchirure à l’aine en fin de saison.

« J’ai joué avec une fracture à un pied, je marchais avec une botte de protection et j’ai compensé à d’autres endroits pour poursuivre, avait-il mentionné lors du bilan. Je patinais en boitant. J’ai fini par me blesser à l’aine. J’ai choisi de me faire opérer et je suis maintenant guéri. Mes blessures de cette saison n’avaient rien à voir avec mes problèmes aux hanches des dernières années. »