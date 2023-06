William Karlsson et les joies de l’alcool

Les joueurs des Golden Knights et leurs partisans ont pris leur pied sans se retenir, hier, durant la parade célébrant le titre de la Coupe Stanley de l’équipe à Las Vegas.

Manifestement, il y a eu abus de rafraîchissements de part et d’autre, et parmi les plus imbibés de la journée, il y avait l’attaquant William Karlsson, dont il était impossible d’ignorer les agissements.

Oh, Karlsson, n’a rien fait de criminel. Commençant par trébucher en montant sur la scène en raison d’un certain manque de précisions dans ses gestes («ow», aurait-il réagi), le Suédois a éventuellement fini par attraper le micro pour manifester tout son amour à l’endroit de ses coéquipiers et des partisans de l’équipe, ou quelque chose du genre.

Sa première tentative d’hommage visait son coéquipier Jonathan Marchessault, gagnant du trophée Conn-Smythe remis au meilleur joueur des séries.

«Ce gars-là, ce pu***n de gars-là, il était là dès le premier jour et je sais que vous avez été là vous aussi», a-t-il lancé.

«Vous êtes tellement fantastiques, on avait joué contre l’Arizona lors du premier match et on leur avait botté le c*l, a-t-il également affirmé. Je n’avais pas eu de point, mais ce n’est pas grave, parce que lors de cette première année, j’avais été plutôt excellent. Mais vous étiez encore mieux. On a vécu les hauts et les bas de ce chemin vers la coupe.»

Quelques instants plus tard, une dame qui n’appréciait pas ses efforts a bien voulu le faire taire, mais Karlsson a tenu à communiquer d’autres pensées profondes avant de finalement céder le micro.

On espère que son dimanche matin n’a pas été trop rude!