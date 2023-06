Repêchage: vers une surprise de taille dans le top 4?

À en croire les propos d’un recruteur, on pourrait assister à une surprise de taille au repêchage de la LNH avant même que les Canadiens de Montréal n’obtiennent droit de parole.

Un dépisteur consulté par le média San Jose Hockey Now estime que le défenseur autrichien David Reinbacher est digne d’une sélection au troisième rang.

«Reinbacher pourrait être sélectionné au troisième rang et ça ne me choquerait pas du tout, a indiqué le recruteur anonyme, tel que cité par la source susmentionnée. C’est un joueur fantastique. Si Carlsson n’est pas choisi troisième, je crois que c’est en raison de Reinbacher. Je ne serais pas surpris si le top 4 était composé de Bedard, Fantilli, Reinbacher et Carlsson.

«Je peux concevoir un scénario dans lequel Will Smith est disponible au cinquième rang.»

D’après nos informations, d’ailleurs, Reinbacher n’est pas un joueur qui laisse l’état-major du Tricolore indifférent.

On pourrait probablement en dire autant de Smith, un attaquant américain qui connaît très bien le directeur général Kent Hughes.

Le repêchage de la LNH aura lieu les 28 et 29 juin à Nashville et sera diffusé à TVA Sports.