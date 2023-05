Repêchage: les Canadiens intrigués par David Reinbacher

Dans les mois précédant le repêchage, toutes les équipes jouent au poker et mènent les gens en bateau. Il y a toutefois des signes qui ne mentent pas et certains laissent croire que les Canadiens de Montréal portent un intérêt particulier au défenseur David Reinbacher.

C’est ce qu’une source très crédible en Europe a confié au TVASports.ca.

«Ils semblent le tenir en haute estime, a fait savoir notre espion, qui a voulu garder l’anonymat pour protéger son lien de confidentialité avec les équipes de la LNH. Ils ont vraiment aimé son jeu. Ils l’ont aussi épié lors des entraînements de son équipe [Kloten HC] et ils sont satisfaits de ce qu’ils ont vu. Ils ont aimé le jeune.»

Reinbacher, un Autrichien, vient de connaître la saison la plus prolifique de l’histoire pour un défenseur évoluant dans la Ligue suisse l’année de son repêchage : 22 points, dont trois buts, en 46 matchs. Son rendement est considérablement supérieur à celui de Roman Josi (huit points, dont deux buts, en 37 matchs). Toutes positions confondues, seul Auston Matthews a mieux fait que lui.

L’homme qui a dirigé Reinbacher à Kloten cette saison, Jeff Tomlinson, n’affiche aucune surprise lorsqu’on lui relaie les propos de notre informateur. Il a le sentiment que le jeune homme pourrait être sélectionné très tôt.

«Je te dirais que j’ai entendu de très bons commentaires de la part de 90% des équipes, a mentionné l’entraîneur-chef de Kloten en 2022-2023. Il y a quelques équipes qui sont incertaines à son sujet, mais je ne sais pas si elles jouent simplement à un jeu.

«Et ce que j’ai entendu de la part d’une poignée de clubs en particulier me fait croire qu’il pourrait être choisi très rapidement. Apparemment, il y aurait même une équipe avec un choix plus tardif qui voudrait s’avancer dans l’espoir de le réclamer.»

Dans le moule de Seider

Qu’est-ce que les Canadiens pourraient obtenir en jetant leur dévolu sur Reinbacher au cinquième rang? Un défenseur de première paire pouvant jouer dans toutes les situations dans le moule de Moritz Seider.

«Les seules nuances que je pourrais apporter, c’est que Seider était un joueur très méchant et plus robuste que Reinbacher, l’année de son repêchage, a expliqué notre source européenne. Mais au même âge, je te dirais que je préfère le jeu de Reinbacher avec la rondelle à celui de Seider.»

Jeff Tomlinson aime beaucoup cette comparaison.

«Avant même que tu m’en fasses part, je prévoyais en faire mention, s’est-il enthousiasmé. J’ai suivi Seider pendant plusieurs années; je l’ai vu dans un tournoi en Suisse lorsqu’il avait 17 ans et je regarde beaucoup de matchs de la DEL [dans laquelle Seider a évolué] comme j’ai été entraîneur là-bas il y a quelques années. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux.»

D’ailleurs, avant que les Red Wings ne causent la surprise en le repêchant au sixième rang en 2019, on reprochait à Seider l’absence d’une qualité extraordinaire qui pourrait faire de lui un joueur d’impact au plus haut niveau. Le discours est semblable à celui des détracteurs de Reinbacher, qui ne voient pas en lui un potentiel offensif digne d’une sélection top 5, voire top 10.

«Laisse-moi te dire une chose, s’est empressé de faire valoir Tomlinson, Reinbacher est bon dans absolument tout. Ça, pour moi, c’est sa qualité élite. On ne peut pas en dire autant de beaucoup de joueurs. Et je peux t’en donner une autre : sa force mentale. Il savait certains soirs qu’il y avait 30 recruteurs dans notre amphithéâtre, mais ça ne le dérangeait pas du tout. Il a toujours fracassé les attentes. Il a une grosse paire de couilles.

«Dans deux ans, si on lui donne une vraie chance, il va produire dans la Ligue nationale de hockey. Je n'ai aucune inquiétude par rapport à ses aptitudes offensives. S'il y a peut-être une chose que les recruteurs lui reprochent, c'est qu'il n'a pas le meilleur tir, mais il un tir qui est quand même solide, il a simplement besoin d'un peu de temps dans le gym pour gagner en puissance.»

Crédit photo : AFP

L'espoir que l’on n’attendait pas

L’histoire de Reinbacher est celle d’un gamin qui ne fait que commencer à réaliser son potentiel.

Statistiquement, les chances d’un Autrichien de gagner sa vie comme hockeyeur professionnel sont assez minces. Ce n’est que tout récemment que Reinbacher est apparu sur le radar des recruteurs et qu’il a compris ce que le futur pouvait lui réserver.

«Il y a des Suédois, des Finlandais et des Russes qui sont suivis depuis l’âge de 12 ans, a fait remarquer Tomlinson. Reiny a découvert seulement cette année l’étendue de son potentiel. Il n’aurait jamais pu prédire qu’il en arriverait là, contrairement à d’autres surdoués dont le chemin était tracé depuis belle lurette. Cela me montre à quel point son potentiel est élevé.

«Maintenant, il travaille très fort dans le gymnase et tout ça est nouveau pour lui, tu vois? Il y a des jeunes qui s’attendent à devenir professionnels depuis qu’ils sont tout petits et qui s’entraînent pour ça depuis des années. Dans le cas de Reinbacher, j’avais entendu une rumeur l’an passé selon laquelle il pourrait, qui sait, être repêché au quatrième ou au cinquième tour. Et j’étais content d’entendre ça! Regarde où il est maintenant. Il n’a pas arrêté de monter dans les listes.»

Tomlinson a observé Reinbacher en chair et en os pour la première fois la saison dernière. Kloten évoluait alors en deuxième division suisse.

«Notre entraîneur dans le junior m’a recommandé de jeter un coup d’œil sur lui et de l’inviter à un de nos entraînements. Ça n’a pas été trop long. J’ai fini par lui dire : “Désolé, tu ne le reverras pas." On a commencé par lui donner un match et on a été stupéfaits. Il traversait la patinoire avec la rondelle comme le faisait Larry Robinson.»

Reinbacher a poursuivi sur cette lancée l'année suivante lorsque Kloten a accédé à la première division.

«On savait maintenant qu’il était un bon joueur, a raconté Tomlinson. J’avais des plans pour le faire jouer, mais je n’avais pas un rôle pour lui en avantage numérique.

«Finalement, le gars à qui on a donné le jeu de puissance n’a pas fait le travail. Reiny lui a volé son poste et ne l’a jamais perdu.

«Tout ce qu'il fait depuis deux ans, c'est détruire nos attentes.»

Le coffre à outils

Plusieurs qualités font de David Reinbacher un espoir de haut calibre et le défenseur le plus prometteur de sa cuvée de l'avis de nombreux recruteurs. Les voici, présentées par l'homme qui l'a dirigé derrière le banc à Kloten.

Un calme déconcertant sur la patinoire.

«Il a un très haut seuil de tolérance à la panique, et c'est entre autres ce qui le rend si efficace avec la rondelle. Souvent, le problème avec les défenseurs, c'est qu'ils n'ont pas la patience pour attendre la seconde de plus pour laisser le temps aux attaquants de se libérer. Ce n'est pas le cas de Reinbacher. C'est vraiment le défenseur moderne.»

Un très bon jeu de pieds.

«Quand il possède la rondelle, j'ai toujours un bon pressentiment. Il va se déplacer habilement pour se sortir d'impasse ou créer des lignes de tir.»

Un jeu défensif qui s'améliore à vue d'oeil.

«Il a un bâton fantastique pour couper les jeux. Et il apprend à mieux positionner son corps pour gagner les bagarres devant son filet et dans les coins de patinoire.»

Une témérité, une volonté de faire la différence et de créer des choses.

«Il est très humble à l'extérieur de la patinoire, mais il joue avec un peu d'arrogance quand il débarque sur une glace, et j'aime ça. Dans un de nos matchs contre Genève, l'équipe qui a remporté le championnat cette saison, Reinbacher a passé 28 ou 29 minutes sur la glace et il était notre meilleur joueur. Il prenait la rondelle et il effectuait des montées à vive allure. J'étais juste bouche-bée.»

En vrac

David Reinbacher