En paraphant un contrat de huit ans, l’attaquant du Canadien de Montréal Cole Caufield a choisi la stabilité.

C’est ce qu’a indiqué le jeune homme de 22 ans en conférence de presse, lundi, quelques heures après avoir signé une entente de huit ans, d’une valeur totale de 62,8 millions $.

«Je voulais assurer mon avenir et celui de ma famille pour longtemps, a déclaré Caufield. Je veux être ici et pour longtemps. J’adore où s’en va cette organisation, l’état d’esprit et le groupe de joueurs que nous avons. Nous allons dans la bonne direction. Je suis au cœur de tout cela.»

«Je ne pourrais pas être plus excité et fier!»

En 2023-2024, Caufield sera le deuxième joueur actif du Canadien le mieux rémunéré après le capitaine Nick Suzuki. Ce dernier touche 7,875 millions $ annuellement, soit 25 000 $ de plus que le franc-tireur. Le nouveau millionnaire a affirmé que ça allait de soi que son coéquipier obtienne le plus gros chèque de paie.

«Il s'agit de notre leader, a dit Caufield à propos de Suzuki. Tout le monde sait ça.»

«C’est vraiment beaucoup d’argent... ça n’a pas de sens!», a-t-il ajouté en parlant de son nouveau salaire.

Sélectionné en première ronde (15e au total) du repêchage de 2019, Caufield s’est démarqué par son habileté à mettre la rondelle dans le fond du filet. En 123 parties en carrière dans la Ligue nationale, il a touché la cible 53 fois et fourni 31 mentions d’aide pour 84 points.

En 2022-2023, l’Américain a fait mouche 26 fois et s’est fait complice de 10 réussites de ses coéquipiers pour un total de 36 points en 46 parties. Il a vu sa saison prendre fin prématurément, car il a dû subir une opération pour soigner une épaule.

«Depuis une dizaine de jours, j’ai reçu l’approbation pour reprendre toutes mes activités, a spécifié Caufield à propos de sa blessure. C’est vraiment bien. Ce fut un long moment pour moi. [...] Je patine deux ou trois fois par semaine depuis un mois et j’ai recommencé à décocher des tirs. Je vais avoir tout l’été pour m’assurer d’être de retour à 100%. Je ne suis pas du tout inquiet, considérant comment les choses vont en ce moment.»