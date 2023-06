Pat Brisson décortique les grandes lignes du contrat de Cole Caufield

Kent Hughes a négocié des centaines de contrats dans sa carrière d’agent de joueurs. Il maîtrise cet art depuis longtemps. Maintenant de l’autre côté de la table comme directeur général, Hughes doit apprendre à tirer la couverture du bord de l’équipe.

À l’aube de sa deuxième saison complète dans le siège de DG du Canadien de Montréal, Hughes se retrouvait devant son plus gros défi, celui d’offrir un contrat à long terme à Cole Caufield.

Hughes a réglé ce dossier rapidement en offrant un pacte de huit ans et 62,8 millions à Caufield. Le petit numéro 22 empochera donc un salaire moyen de 7,85 millions jusqu’en 2030-2031.

Caufield et Pat Brisson, l’un des plus réputés agents de la LNH, avaient certainement le sourire quand ils ont conclu cette entente.

«Nous sommes très heureux, a dit Brisson en entrevue téléphonique au Journal avant de rentrer dans un avion pour un vol entre Las Vegas et Buffalo. Pour le Canadien et Cole, il s’agit d’un bon mariage. L’équipe se dirige dans le bon chemin. Ils veulent sortir de leur reconstruction et ils regardent leurs morceaux pour le futur. Ils ont Nick Suzuki, Caufield et plusieurs bons autres jeunes. Ils cherchent à solidifier leur noyau.»

Cole Caufield, qui d'autre, ouvre la marque contre les Coyotes - 19 décembre 2022 -

Un immense potentiel

Mais Caufield et Brisson n’étaient pas les deux seuls hommes heureux.

Hughes, Jeff Gorton et Geoff Molson ont aussi plusieurs raisons de se réjouir. Premièrement, ils ont enraciné un ailier étoile de 22 ans pour les huit prochaines saisons. Caufield est déjà un visage fort de l’équipe.

Le CH a gagné une bataille importante, celle de la durée de l’entente. Ils ont décroché le maximum possible avec huit saisons. Caufield a le potentiel pour s’établir comme un marqueur de 40 buts dans la LNH, même peut-être 50. S’il devient ce redoutable ailier qui enfile les buts à la tonne, il n’aura pas un contrat trop lourd à près de huit millions.

Gary Bettman a déjà dit que le plafond salarial augmentera d’uniquement un million pour la saison 2023-2024, passant de 82,5 à 83,5 millions. On s’attend toutefois à un dégel du plafond à partir de 2024-2025 puisqu’à ce moment les joueurs auront remboursé la dette qu’ils ont contractée auprès des propriétaires en raison de la pandémie.

Caufield fait débloquer le jeu de puissance -

Pratiquement identique à Suzuki

Si on doit parler d’une autre victoire, il y a celle du respect de l’échelle salariale. À 7,85 millions, Caufield touchera pratiquement le même salaire que son centre et grand ami, Nick Suzuki. Le capitaine du Tricolore restera l’attaquant le mieux rémunéré à 7,875 millions. Suzuki avait paraphé cette prolongation de contrat le 12 octobre 2021 à l’époque où Marc Bergevin était encore le DG.

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Brisson a confirmé que dans les négociations avec le CH le contrat de Suzuki représentait une forme de plafond.

«Oui, c’était important pour le Canadien de ne pas dépasser le chiffre de Nick, a répliqué Brisson. Suzuki est le capitaine. Mais il y a des aspects à clarifier. Cole était à cinq ans de devenir un joueur autonome sans compensation. Dans le cas de Suzuki, il était à quatre ans de devenir un joueur autonome sans compensation quand il a obtenu sa prolongation. Le Canadien avait donc une année d’autonomie de moins à acheter avec Cole, comparativement à Nick. Ça représente beaucoup de dollars.

«Nous avons regardé plusieurs comparaisons pour Cole, a poursuivi Brisson. Il y avait les contrats de Tim Stützle, Josh Norris, Dylan Cozens et Matthew Boldy. Cole a donc reçu une entente qui se compare avec celle des autres jeunes étoiles de la LNH. Nous avons trouvé un contrat juste.»

Des négociations hâtives

Brisson et Hughes n’ont pas ficelé ce contrat en deux ou trois jours. Ils se parlaient depuis déjà plusieurs mois.

«Je donne beaucoup de crédit au Canadien dans ce dossier, a mentionné l’agent qui réside maintenant en Californie. Quand Cole a choisi de se faire opérer à une épaule au mois de janvier, nous avions déjà commencé à leur parler pour un futur contrat. Le CH était prêt à lui proposer un contrat avant même son opération. Il y a toujours un risque quand tu te fais opérer. Mais ça ne faisait pas peur au Canadien.

«Nous nous parlions pratiquement toutes les deux ou trois semaines, a-t-il enchaîné. C’était de bonnes négociations. Et pour Cole, c’est une bonne chose de conclure ce dossier. Il n’aura pas de distractions pour son été d’entraînement. Je sais qu’il est très heureux.»