NFL : il admet avoir fumé du cannabis avant de disputer des matchs

Ayant joué sa dernière partie de la NFL en 2021, Le’Veon Bell a avoué avoir fait un coup fumant à tous ceux qui l’ont côtoyé, car il dit avoir consommé du cannabis avant de participer à des rencontres de football professionnel.

L’ancien demi offensif des Steelers de Pittsburgh notamment n’est pas étranger aux controverses, puisqu’il a déjà manqué une saison complète (en 2018) à cause d’un conflit contractuel. Celui qui a plus récemment tenté sa chance dans les sports de combat a tout fait pour déplaire à certains, semble-t-il. Sauf qu’il estime avoir obtenu le succès désiré grâce à ses habitudes pour le moins douteuses.

«Si on revient en arrière, c’est ce que j’ai fait, a-t-il déclaré durant le balado Steel Here. Lorsque je jouais au football, j’ai fumé. Même avant les affrontements, je consommais et je débarquais sur le terrain pour amasser 150 verges et deux touchés au sol.»

Bell a par ailleurs profité de l’occasion pour dénigrer l’un de ses ex-pilotes, Adam Gase, qui l’a dirigé chez les Jets de New York à compter de 2019. «Je suis arrivé là et j’ai compris pourquoi les instructeurs font une énorme différence. Je m’en suis aperçu dès la première semaine. L’équipe n’était pas formidable, ne vous détrompez pas. Cependant, si [Mike] Tomlin avait supervisé la formation, nous aurions gagné au moins neuf matchs», a-t-il considéré.

«[Le quart] Sam Darnold ne connaissait même pas ses lignes de protection, car il était tellement confus au sujet de notre attaque. C’est parce que l’instructeur le mélangeait également.»

Bell a été libéré par les Jets en octobre 2020, avant de se retrouver chez les Chiefs de Kansas Kansas City. L’année précédente, New York a conclu la campagne avec un dossier de 7-9, le porteur de ballon se contentant de 789 verges et trois majeurs par la course.