Les Flyers n’excluent pas d’échanger leur gardien numéro 1 Carter Hart

Directeur général en permanence des Flyers de Philadelphie depuis quelques semaines, Daniel Brière est prêt à poursuivre la reconstruction de l’équipe et le processus pourrait inclure une transaction impliquant le gardien Carter Hart.

Le DG a discuté récemment avec la chaîne radiophonique 94,1 WIP et le cas de l’athlète de 24 ans est revenu à la surface. Le choix de deuxième tour de l’organisation au repêchage de 2016 est considéré depuis longtemps comme le futur des Flyers devant le filet. Toutefois, la présence des Felix Sandstrom, Ivan Fedotov, Alexei Kolosov et Samuel Ersson offre une marge de manœuvre intéressante à Brière, qui pourrait être tenté de transiger si la proposition en vaut la peine. De plus, Hart deviendra joueur autonome avec compensation à l’été 2024; il gagnera 4,479 millions $ la saison prochaine.

Concrètement, plusieurs options sont envisageables, notamment celle d’amorcer de nouvelles négociations avec le principal concerné dès le 1er juillet.

«Je dirais qu’en principe, Carter sera notre gardien de l’avenir. Maintenant, je ne suis pas en position pour écarter toutes les idées. S’il y a des clubs qui téléphonent à son propos, nous devrons écouter. C’est mon travail de directeur général. Je dois prêter l’oreille et il le faut pour le meilleur de cette équipe et l’organisation», a-t-il indiqué.

Profondeur

«N’oubliez pas la partie excitante de notre groupe qui a le luxe de miser sur d’excellents gardiens dans ses rangs, a-t-il enchaîné. Ça fait un bout de temps que les Flyers ont compté sur une pléthore de jeunes gardiens.»

Lors de la dernière campagne, Hart a maintenu une fiche de 22-23-10, un taux d’efficacité de ,907 et une moyenne de buts alloués de 2,94. Philadelphie a raté les séries dans les trois plus récentes saisons.

Par ailleurs, le quotidien Philadelphia Inquirer a évoqué l’enquête menée par la Ligue nationale de hockey sur Équipe Canada junior 2018 qui pourrait retarder un peu tout projet d’échange impliquant Hart. Celui-ci a porté l’uniforme de la formation nationale qui se retrouve entachée par un scandale de viol collectif commis par des joueurs dont l’identité n’a pas été dévoilée. Jusqu’ici, il s’est gardé de commenter en détail le cas ayant mené à un règlement hors cour avec la victime.