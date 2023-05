Milan Lucic réfléchira sur la prochaine étape de sa carrière

À 34 ans, l’homme fort Milan Lucic ne sait pas où il jouera en 2023-2024, mais il ne veut pas que sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) s’arrête.

Il avait exprimé ce souhait en avril dernier, après la fin de saison des Flames de Calgary. Le vétéran l’a réitéré dimanche, quelques instants après avoir gagné la médaille d’or avec le Canada au Championnat du monde de hockey.

«Je vais passer le prochain mois à réfléchir à ce qui sera la prochaine étape dans ma carrière, a indiqué celui dont les propos ont été rapportés par le site web de la LNH. Présentement, j’apprécie simplement la victoire.»

«Remporter la médaille d’or, c’était vraiment l’unique raison de ma présence ici. C’est pourquoi j’ai demandé une place dans cette équipe. Je voulais y être et contribuer. Ce fut un long mois, mais ça en valait la peine.»

En 10 parties de la compétition qui se déroulait en Finlande et en Lettonie, Lucic a amassé deux buts et autant de mentions d’aide pour quatre points. L’attaquant avait récolté 19 points en 77 parties avec les Flames pendant la dernière saison régulière du circuit Bettman.

Heureux de finir son contrat

En 2022-2023, Lucic a disputé la dernière année d’un contrat de sept ans qui lui a permis de mettre la main sur 6 millions $ annuellement. Il avait paraphé cette entente avec les Oilers d’Edmonton le 1er juillet 2016. Le natif de Vancouver a disputé les trois premières années de ce contrat avec le club albertain et a ensuite été échangé aux Flames en retour de l’avant James Neal.

Lucic n’a pas caché qu’il n’appréciait pas la pression qui venait avec son imposant contrat.

«Tu veux être à la hauteur des attentes liées avec le montant que tu es payé et tout ce genre de choses, a-t-il dit. Je suis une personne fière et je n'ai en aucun cas l'impression de ne pas mériter [mon salaire]. Je l'ai certainement mérité. Mais ne pas être à la hauteur était vraiment quelque chose qui me pesait au quotidien. D'un point de vue personnel, c'était parfois difficile à gérer.»

«C'est comme si un poids s'enlevait de mes épaules et que je n'avais plus à y penser», a ajouté Lucic.

Sélectionné en deuxième ronde (50e au total) du repêchage de 2006 par les Bruins, Lucic a disputé les huit premières saisons de sa carrière avec la formation de Boston. Il a d’ailleurs remporté la coupe Stanley avec ce club en 2010-2011. Il a ensuite été échangé aux Kings de Los Angeles, où il a seulement disputé une campagne (2014-2015). En carrière, il a touché la cible 233 fois et fourni 351 aides pour 584 points en 1173 rencontres.