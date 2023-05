Patrick Mahomes pense plus au Super Bowl qu’à l’argent

Même s’il a gagné un deuxième Super Bowl en carrière l’hiver dernier, le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes souhaite davantage ajouter à sa collection de bagues de championnat que d’empocher les millions de dollars.

Le signataire d’un contrat de 10 ans et de 450 millions $ en 2020 vaut son pesant d’or en dépit de la forte rémunération qu’il exige annuellement. Sa formation sera certes heureuse de savoir qu’il n’a pas l’intention de s’asseoir sur ses lauriers après avoir dominé la NFL en 2022 avec 5250 verges aériennes et 41 passes de touché.

«Nous essayons d’accomplir le meilleur pour cette équipe. Évidemment, je souhaite aussi le mieux pour moi-même. En même temps, je me soucie plus de la dynastie et de l’obtention des bagues que de l’argent actuellement, comme je l’ai déjà mentionné», a rappelé Mahomes au site spécialisé The 33rd Team.

Pourtant, le pivot-vedette aurait quelques raisons de commander un salaire plus élevé : sa paie moyenne par campagne de 45 millions $ lui vaut le septième rang de la ligue parmi les joueurs de sa position. Lamar Jackson, des Ravens de Baltimore, domine avec 52 millions $. Il faut dire que les pactes gargantuesques acceptés par certains pivots depuis la signature de Mahomes ont changé un peu la donne.

«Vous ne voulez pas nuire aux autres quarts, peu importe l’échéance de leur entente. Vous souhaitez continuer de placer la barre plus haut. Il ne s’agit pas d’être le gars le mieux payé, ni de gagner une tonne de dollars. J’en ai suffisamment obtenu afin de vivre convenablement pour le reste de ma vie», a soutenu l’actionnaire minoritaire des Royals (au baseball majeur) et du Sporting (au soccer de la MLS) de Kansas City, notamment.