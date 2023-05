Martin St-Louis et Rod Brind’Amour, même combat!

Les anciens joueurs Martin St-Louis et Rod Brind’Amour, devenus entraîneurs, se ressemblent sur un point en particulier.

Renaud Lavoie a parlé des méthodes similaires des deux hommes dans sa chronique à l’émission JiC, mardi, sur les ondes de TVA Sports (à voir dans la vidéo ci-dessus).

Comme son homologue des Canadiens de Montréal, l’entraîneur-chef des Hurricanes de la Caroline passe beaucoup de temps avec les réservistes. Alors que tous les autres joueurs bénéficiaient d’une journée de congé mardi, Brind’Amour, lui, a décidé de sauter sur la glace avec ceux rayés de la formation la veille dans la défaite de 1-0 dans le troisième match de la finale de l’Est contre les Panthers de la Floride.

«Une chose est certaine, il n’était pas là en touriste, a déclaré Renaud Lavoie. Il y a une possibilité que Jesse Puljujarvi soit inséré dans la formation mercredi. C’est Rod Brind’Amour lui-même qui a dirigé l’entraînement avec les quatre joueurs sur la glace. C’est lui qui leur disait quoi faire. Est-ce qu’il aurait pu s’occuper d’autre chose que de quatre gars qui ne joueront peut-être plus? Oui, mais il était quand même sur la patinoire.»

Ce dévouement impressionne le reporter de TVA Sports.

«Quand je regardais l’entraînement aujourd’hui, je me disais : "Wow, comment est-ce possible qu’un entraîneur-chef qui est en troisième ronde et qui perd 3-0 prenne le temps d’aller travailler avec ses réservistes?" Chapeau à Brind’Amour! C’est comme ça que tu gagnes le respect de tes joueurs.»

Par ailleurs, Renaud Lavoie croit que Brind’Amour aurait tout intérêt à insérer Puljujarvi dans la formation, mercredi, alors que les Hurricanes feront déjà face à l’élimination.

«Je ne veux pas pointer personne du doigt chez les Hurricanes, mais il y a quelques passagers. Même s’il y en a juste un, c’est un de trop, alors tu es capable de faire jouer Puljujarvi et de lui donner un rôle précis.»