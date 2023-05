«Je ne suis pas le premier gars à qui ils vont demander son opinion» - Kaapo Kakko

L’attaquant des Rangers de New York Kaapo Kakko n’a aucune idée de qui sera son entraîneur-chef l’an prochain et il ne croit pas que son opinion à ce sujet compte vraiment.

«Je ne sais absolument pas ce qui va se passer, a-t-il déclaré samedi, ses propos étant traduits par le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH). Je ne suis pas le premier gars à qui ils vont demander son opinion. Nous allons voir. Nous savons tous qu'il y aura un nouvel entraîneur-chef l'an prochain. On verra bien de qui il s'agira.»

Kakko disputera sa quatrième saison dans le circuit Bettman en 2023-2023, lui qui a été le deuxième joueur sélectionné lors du repêchage de 2019. Il évoluera pour un troisième entraîneur-chef, après David Quinn et Gerard Gallant.

En attendant de revenir dans la Grosse Pomme l’automne prochain, Kakko profite pleinement de son expérience avec la Finlande aux Championnats du monde de hockey.

«De me retrouver ici, c'est une belle chance de jouer un peu plus, de devenir un meilleur joueur et d'aider l'équipe, a-t-il dit. J'utilise les choses que j'ai apprises dans le passé avant d'arriver ici. Je veux les réussir ici avant de ramener ça à New York la saison prochaine.»

Jouer plus

Le patineur de 22 ans s’est joint à son équipe nationale après l’élimination des Rangers en sept parties contre les Devils du New Jersey en première ronde des séries de la LNH.

«J'étais prêt à jouer pendant beaucoup plus longtemps, puisque je trouvais que nous avions une excellente équipe. Je ne m'attendais pas du tout à me retrouver ici. Mais lorsqu'on m'a offert l'opportunité de venir ici, j'ai rapidement accepté.»

«Ça me donne une deuxième chance de gagner quelque chose cette année», a ajouté Kakko.

Avec la Finlande, l’ailier est beaucoup plus souvent sur la patinoire qu’avec les Rangers. Kakko avait environ 15 minutes de temps de glace avec les Blueshirts cette année, mais il a vu son utilisation diminuer d’à peu près deux minutes après l’arrivée des avants Vladimir Tarasenko et Patrick Kane à New York.

«Ici, j'ai droit à du temps de jeu en avantage numérique et plus de minutes sur la glace qu'à [New York], a-t-il souligné. Je comprends, surtout qu'en fin de saison, nous avons ajouté des gars qui nous ont permis de devenir une solide équipe. Ça signifie que d'autres gars ne pourront pas jouer autant.»

Malgré cela, Kakko s’est dit heureux de sa dernière campagne dans la LNH.

«Je trouve que je joue de mieux en mieux chaque année depuis que je suis dans la LNH, a affirmé celui qui a amassé 40 points en 2022-2023. Cette année, j'ai joué tous les 82 matchs. C'était mon objectif principal puisque j'avais raté des parties la saison précédente.»