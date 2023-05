Des statistiques hallucinantes du premier match de la finale de l’Est!

Lorsqu’un match de hockey se termine en quatrième prolongation, ça donne des statistiques hors norme.

En voici quelques-unes du premier affrontement de la finale de l’Est entre les Panthers de la Floride et les Hurricanes de la Caroline, qui s’est conclu dans la nuit de jeudi à vendredi à Raleigh.

5 heures et 48 minutes

La durée totale du match, qui s’est amorcé à 20h10 et s’est fini à 1h58.

139 minutes et 47 secondes

Le temps de jeu nécessaire aux Panthers pour venir finalement à bout des Hurricanes. Il s’agit du sixième plus long match de l’histoire des séries éliminatoires.

102 minutes et 5 secondes

Le temps écoulé entre le but égalisateur et le but décisif, soit plus de cinq périodes.

57 minutes et 27 secondes

Le temps d’utilisation du défenseur des Panthers Brandon Montour, le 10e plus haut de toute l’histoire.

125

Le nombre de tirs au but des deux équipes (65 pour les Hurricanes et 60 pour les Panthers)

63

Le nombre d’arrêts effectués par le gardien des Panthers Sergei Bobrovsky. Il a ainsi éclipsé le record d’équipe appartenant à John Vanbiesbrouck (55) depuis 1996. C’est le deuxième match de suite qu’il totalise plus de 50 arrêts.

39

Le nombre de tirs bloqués par Frederik Andersen en prolongation.

12

Le nombre de mises en échec assénées par Radko Gudas.

1

Paul Stastny est le seul joueur des deux équipes à ne pas avoir obtenu de tirs au but.

1951

L’année du premier match de finale d’association qui s’est terminé en quatrième prolongation, mettant aux prises les Canadiens de Montréal et les Red Wings de Detroit. Un certain Maurice Richard avait alors inscrit le but décisif.